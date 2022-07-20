С 7 по 10 июля в Москве прошел Фестиваль Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS. В рамках фестиваля прошла трехдневная образовательная программа для финалистов и участников конкурса, куратор образовательной программы Эмма Васильева, преподаватель, дизайнер костюма. Финалисты представили презентации своих проектов не вошедших в заявки, прошел нетворкинг. Фестиваль завершился церемонией награждения победителей в каждой номинации и грандиозным шоу-показом, на котором 30 дизайнеров представили свои работы.

В эти жаркие дни в Москву приехали все 55 финалистов проекта, лучшие из лучших в 26 различных номинациях из 18 регионов страны от Санкт-Петербурга до Красноярска. 25 признанных экспертов индустрии моды прочитали свои лекции на площадке фестиваля, затрагивались такие вопросы как: Метавселенная, Бизнес тренды в модной индустрии, Цифровые технологии в дизайне одежды, Развитие личного бренда в период тотальной неизвестности и другие актуальные темы.

Формат самопрезентаций, 10-минутные выступления с презентацией о своей деятельности и проектах, позволил участникам фестиваля лучше познакомиться друг с другом, найти единомышленников и зарядится творческими идеями.

Награждение финалистов проекта “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS состоялось 10 июля в Москве в Парке Горького в павильоне «Спецпроекты» фестиваль-форума Russian Creative Week (Российская Креативная Неделя). Церемонию вели телеведущая Вера Красова и шоумен Валентин Форостяный. Все финалисты проекта получили сертификаты. Победители в каждой из 26 номинаций получили стеклянную статуэтку, 10-ти финалистам был вручен грант, двое финалистов смогут пройти очное обучение в Милане или Париже в Istituto Marangoni, а финалисты возрастной категории 35+ получили специальный приз - часы ​​итальянской марки GEORGE KINI.

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS и FASHION LEADERS / START реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским Фондом Культурных инициатив. При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.

Цифровая платформа для проведения конкурсов, генерации и развития отраслевых сообществ КОНКУРС.РФ получила грант на развитие от Президентского Фонда Культурных Инициатив, став победителем второго конкурса. Платформа уже успешно прошла запуск, разработана Автономной Некоммерческой Организацией Содействия Развитию Информационных Технологий и Социальных Медиа, входящей в Ассоциацию “МОДНАЯ СЕТЬ”.

Фотограф: Никита Ковальчук, победитель проекта FASHION LEADERS в номинации Fashion видео.