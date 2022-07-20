С 7 по 10 июля в Москве прошел Фестиваль Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS. В рамках фестиваля прошла трехдневная образовательная программа для финалистов и участников конкурса, куратор образовательной программы Эмма Васильева, преподаватель, дизайнер костюма. Финалисты представили презентации своих проектов не вошедших в заявки, прошел нетворкинг. Фестиваль завершился церемонией награждения победителей в каждой номинации и грандиозным шоу-показом, на котором 30 дизайнеров представили свои работы.

В эти жаркие дни в Москву приехали все 55 финалистов проекта, лучшие из лучших в 26 различных номинациях из 18 регионов страны от Санкт-Петербурга до Красноярска. 25 признанных экспертов индустрии моды прочитали свои лекции на площадке фестиваля, затрагивались такие вопросы как: Метавселенная, Бизнес тренды в модной индустрии, Цифровые технологии в дизайне одежды, Развитие личного бренда в период тотальной неизвестности и другие актуальные темы. 

Формат самопрезентаций, 10-минутные выступления с презентацией о своей деятельности и проектах, позволил участникам фестиваля лучше познакомиться друг с другом, найти единомышленников и зарядится творческими идеями. 

Награждение финалистов проекта “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS состоялось 10 июля в Москве в Парке Горького в павильоне «Спецпроекты» фестиваль-форума Russian Creative Week (Российская Креативная Неделя). Церемонию вели телеведущая Вера Красова и шоумен Валентин Форостяный. Все финалисты проекта получили сертификаты. Победители в каждой из 26 номинаций получили стеклянную статуэтку, 10-ти финалистам был вручен грант, двое финалистов смогут пройти очное обучение в Милане или Париже в Istituto Marangoni, а финалисты возрастной категории 35+ получили специальный приз - часы ​​итальянской марки GEORGE KINI.

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS и FASHION LEADERS / START реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским Фондом Культурных инициатив. При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.

Цифровая платформа для проведения конкурсов, генерации и развития отраслевых сообществ КОНКУРС.РФ получила грант на развитие от Президентского Фонда Культурных Инициатив, став победителем второго конкурса. Платформа уже успешно прошла запуск, разработана Автономной Некоммерческой Организацией Содействия Развитию Информационных Технологий и Социальных Медиа, входящей в Ассоциацию “МОДНАЯ СЕТЬ”.

Фотограф: Никита Ковальчук, победитель проекта FASHION LEADERS в номинации Fashion видео.

Иван Бутаков
Анна Малкова
Александр Миллер
Игорь Мальцев
Иван Бутаков
Роман Мнацаканов
Антон Алфер
Юлия Изоитко
Антон Алфер
Роман Мнацаканов
Анна Малкова
Игорь Мальцев
Иван Бутаков
Евгений Стулов
Наталия Ксенчак
Елена Павлюкова
Алёна Гращенкова
Игорь Мальцев
Евгения Алфер
Игорь Мальцев
Иван Бутаков