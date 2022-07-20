В среду, 20 июля, в Музее советских игровых автоматов на Рождественке открылся поп-ап производителя кед «Два мяча», в котором представлены классические модели 1965 и 1971, а также новая линейка DBA.

Модель 1965 будет доступна по цене 5 900 рублей. Данная модель имеет классический баскетбольный дизайн без лишних деталей и отличается простотой и комфортом. Это культовая модель, с которой все начиналось. Почти сразу кеды 65-го года, засветившиеся на спортивных площадках, перекочевали в неформальную обстановку и стали встречаться повсеместно.

Также в корнере представят модель 1971, первые укороченные кеды «Два мяча». Они отличаются оригинальным дизайном с использованием 2-го язычка на пятке и декоративными строчками, символизирующими солнечные лучи и классическим лого, расположенным на боковой части кеда. Стоимость — 5 200 рублей.

Помимо уже полюбившихся моделей, поп-ап корнер дополнит модель DBA. Сохранив ряд узнаваемых элементов, «Два мяча» создали современный и минималистичный дизайн. В отличии от классических и аутентичных моделей кед «Два мяча» в модели DBA используется более современная технология сборки и крепления верха и подошвы. Уменьшено количество слоев в подошве и деталях верха. Модель стала еще чище, а логотип лаконичней. DBA доступны по цене 4 200 рублей.