18 мая в рамках ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2024 в шестой раз состоится Modest Fashion Day. Показы благопристойной моды подтверждают потенциал развития индустрии скромной моды и дают возможность российским дизайнерам выйти на зарубежные рынки.

Свои коллекции презентуют 10 дизайнеров. Россию представят BURO BANU (Казань) и резиденты Московской недели моды — Zuhat (Москва) и ALENA MUSAEVA (Волгоград), Melinda Looi (Малайзия), MONIKA JUFRY (Индонезия), Dalinda Paris (Франция), Moda Safi (ОАЭ), Senegal Fashion Show (Сенегал), а также Nurzat Zheenbek (Кыргызстан).

Музыкальным гостем Modest Fashion Day станет проект Yatmas Dusai, в творчестве которого сочетаются инди-звучание, татарский язык и национальные инструменты. Его музыка — это современный взгляд на Татарстан и татарскую молодежь с щепоткой авторского юмора.

Благопристойная мода — перспективное направление в индустрии, которое отражает эстетику современной скромности. Modest Fashion Day предоставляет престижную и профессиональную площадку для развития и поддержки дизайнеров, работающих в этом быстрорастущем сегменте.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Официальный сайт мероприятия kazanforum.ru