Lamoda, один из ведущих ритейлеров страны в сфере моды, красоты и стиля жизни, применяет свой многолетний опыт на практике. В Москве состоялась презентация первой коллекции собственного бренда женской одежды и аксессуаров компании – Nume.

Коллекция выполнена в стиле "игривая элегантность". На первом этапе в продажу поступили 90 предметов гардероба, а затем их дополнила линия денима. Коллекция полностью разработана командой онлайн-платформы и продаваться исключительно в Lamoda. Включая обувь, всего в этом сезоне будет представлено 300 моделей.

Как рассказали в Lamoda, в основе Nume лежит лежит метафора отражения — зеркала, открывающего все аспекты личности». Продукция бренда варьируется от базовой до брендовой. Концепция Nume воплощена в его логотипе, где буквы как бы отражают друг друга.

Lamoda – онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, основанная в 2011 году как интернет-магазин. Lamoda также управляет собственной розничной сетью Lamoda Sport. На сегодняшний день открыто более 90 магазинов в крупнейших городах России, ассортимент Lamoda насчитывает 10 миллионов наименований товаров от 4 000 международных и национальных брендов.

Фото предоставлены компанией.