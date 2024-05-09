В кампании, приуроченной к запуску новой весенней коллекции, дизайнеры GJ сделали акцент на чистых линиях и вневременных силуэтах, дополнив их модными деталями.

В линейку для девушек вошли плиссированные мини-юбки, "рваные" лонгсливы, нежные джемперы из деликатного трикотажа, топы из плотного хлопка, рубашки, лаконичные брюки, юбки с регулируемой длиной и кардиганы из фактурной ткани рибана.

Мужская линия включает в себя гиперобъёмные брюки, бомберы в стиле преппи, фланелевые рубашки, брюки и худи из формоустойчивого футера. Цветовая палитра коллекции минималистична и основана на натуральных оттенках, таких как тауповый, графит, туманный экрю, мокко и морской синий.

Коллекция представлена в розничных магазинах сети GJ и на официальном сайте бренда.

«Глория Джинс» - крупнейший fashion-ритейлер в России с собственными производственными мощностями; по состоянию на 30 июня 2023 года сеть GJ насчитывала 704 магазина в более чем 300 городах. У компании есть собственная фабрика в России, а также центры разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продукция бренда продается в крупнейших маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.

Фотографии предоставлены компанией.