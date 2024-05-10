Компания Red September представила новую кампанию для своей коллекции весна-лето 2024 «Терапия», снятую во Франции. В этом сезоне бренд делает акцент на спокойствии и осознанности. Такие детали одежды, как бахрома, складки и беспорядочные карманы, могут стать символом преодоления для каждого.

Расположение Château de Farcheville, мастерство Яна Югая и профессионализм агентства Hearhere, отвечавшего за организацию съемки, еще больше раскрывают идеи, лежащие в основе коллекции. Спокойствие и простота старинного замка контрастируют с детально проработанной одеждой, бледными оттенками неба и зеленью деревьев.

Результат терапии аналогичен выбранному месту: в конце концов человек обретает покой, разобравшись в себе. Его путь так же сложен и необычен, как и новая коллекция Red September.

Red September — high street fashion бренд, основанный Ольгой Васюковой в 2018 году. Независимая, ироничная и смелая марка работает вне гендера и создает свой собственный язык коммуникации через переосмысление культурно-символического кода. Отличительной чертой бренда стала работа с символами постсоветской контркультуры и их интерпретация: от визуальных цитат до силуэтов вещей, популярных в прошлые десятилетия.

Фото предоставлены компанией.