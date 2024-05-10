Бренд Meowshka выпустил новую свадебную коллекцию. Вдохновение бренд черпал у своих клиенток. В поисках свадебного образа эти женщины часто посещали ателье и доверяли свои мечты и настроения бренду.

В свадебной линии отдано предпочтение умной элегантности и винтажной эстетике 30-50-х годов, без заигрывания с минимализмом. В коллекции представлены свадебные вещи с признанной ручной работой, включая приталенные силуэты, пропорции, фактурные шелковые ткани, внимание к деталям и ручную отделку.

Коллекция состоит из 12 предметов, включая совершенно новые и культовые модели. Эксклюзивные ткани, такие как кордовое кружево, муслин, французское кружево, нежная органза, винтажный жаккард и муар, атласный шелк и дюшес, были выбраны, чтобы отразить личную историю невесты и придать нарядам индивидуальность.

Фото предоставлены компанией.