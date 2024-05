Finn Flare и Walk Of Shame объединились для выпуска весенней капсулы. Создатель бренда Walk Of Shame Андрей Артемов переосмыслил культовые модели бренда, создав коллекцию городской и стильной одежды.

В коллекцию, идеально подходящую для весенних городских прогулок и поездок на велосипеде, вошли короткие юбки, джинсы и футболки с культовыми принтами.

«Мы сохранили код и качество бренда и хотим, чтобы классные и модные ребята из разных городов могли приобрести наши хиты», — прокомментировал коллаборацию Артемов.

В мудборде коллекции были знаковые хитовые вещи Walk of Shame. Например, комбинации и худи, маленькие футболки с красной каймой, длинные и короткие юбки с принтом. «Еще в моем мудборде всегда Франсуаза Арди. Есть очень красивый клип на песню Tous les Garçons et les Filles — странный, но очень французский — где она качается на качелях, и у ее спутниц поднимаются юбки. Точно были [в мудборде] вкладыши из жвачек Love is. Париж, 1970-е, велосипеды. Английские розы», - добавил он.

Коллекция доступна для на сайте Finn Flare.

Фото предоставлены компанией.