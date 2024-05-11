Проект Front Fashion, объединяющий дизайнеров, работающих в традициях народного костюма и ремесел, выпустил новую коллекцию. Самый молодой дизайнер проекта, 20-летняя Лика Саральп, родом из столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика.

Она училась в московском Институте бизнеса и дизайна, но на самом деле дизайну одежды ее с ранних лет учила собственная мама. Лика также считает этническую одежду идеальным источником идей, но не ограничивается этнографией.

Новая коллекция Лики для Front - это продолжение ее дипломной коллекции, посвященной русским костюмам. Отсюда объемные сарафаны, рубахи с косынками и широкие плиссированные юбки с клапанами. Черно-белая графика унаследована от Северного Кавказа, а брюки-галифе и объемные толстовки с капюшоном легко впишутся в любой гардероб.

Коллекция Front x Lika Saralp доступна на сайте front.fashion.

Front – проект, объединивший дизайнеров, которые опираются в своей работе на народные и ремесленные традиции. В проекте собраны те, кто обращается с традициями бережно и нежно, но создаёт на их основе современные вещи – одежду, аксессуары, товары для дома.

Фото: Илья Вартанян. Фотографии предоставлены компанией.