Любая одежда первоклассно смотрится на своем хозяине и украшает его, если обладает рядом необходимых качеств. Сегодня мы определимся с признаками, отличающими дорогую одежду от дешевой, и поможет нам в этом специалист фэшн-индустрии и владелица собственного бренда - Амина Исаева.

Первое и главное, что нужно отметить — это материал изделия. Дорогая одежда всегда шьется из высококачественной ткани. Сырье, из которого производится ткань, имеет большое значение в последующем производстве. Ткани бывают синтетические, полусинтетические и натуральные. Отдавать предпочтение следует последним по ряду причин: они приятны к телу, прекрасно смотрятся и, как правило, долгосрочны. Хороши также натуральные ткани искусственного происхождения или полусинтетические, например, вискоза. Многие производители создают одежду смешанного состава - полиэстер + шерсть итд. Такая одежда будет неплохо носиться и долго прослужит, но вид у синтетики совершенно не такой, как у натуральных тканей.

Отдавайте предпочтение натуральным материалам: хлопок, трикотаж, шерсть, лён и др.

Второй явный признак качественного изделия - это его крой. Хорошие вещи сделаны таким образом, что сидят идеально. Правильно скроенная вещь подчеркивает достоинства и скрывает недостатки фигуры своего хозяина или хозяйки. Для этого изначально создаются лекала и выкройки, чтобы посадка была безупречной, а это многоэтапный процесс работы профессионалов.

Обращайте внимание на то, как вещь сидит на человеке, а не на манекене. Всему есть строго свое место, ничего не должно “оттопыриваться” и собираться: плечи, грудь, талия, спинка.

Грамотно обработанные швы - следующий важный пункт. Существует мнение, что “лицо” изделия - это его внутренняя сторона, и в этом есть доля правды. Люксовые вещи всегда качественно обработаны: швы либо скрыты, либо подвернуты и подшиты. Это касается всех изделий, но хочется отдельно выделить брюки: в моем бренде Amina Isaeva вся брючная линейка подшита вручную.

Швы на дорогих вещах всегда хорошо обработаны качественными нитями. Нет никаких неровных бортов и незаконченных строчек!

Качественная фурнитура - особенность дорогостоящих изделий. Как говорится, дьявол кроется в деталях, поэтому очень важно обращать внимание на “мелочи”: нитки, пуговицы, молнии, заклепки и прочие атрибуты изделия. Любая пуговица пуговице рознь - пластик (или дерево), из которого их делают, бывает разным. В дорогой одежде фурнитура не облазит и не лопается, молнии созданы из нержавеющего металла - они четко скользят и даже имеют характерный блеск.

Качественная фурнитура выдерживает многократные стирки, сохраняя свой первоначальный вид. На дорогих вещах - дорогая фурнитура.

Пятый и не последний признак дорогого изделия - его изнаночная сторона, подкладка. Чуть выше мы упоминали швы, но внутренняя сторона вещи также является очень важной составляющей, поэтому она должна быть выполнена в лучших традициях. При покупке одежды уделите внимание осмотру подкладки, ведь именно она будет прилегать к вашему телу и держать изделие, словно корсет, являясь его основанием. Пройдитесь взглядом по изнаночной стороне вещи, потрогайте ее, убедитесь, что внутри вещь так же качественна, как и снаружи.

Красивая подкладка - сердце вещи. Она должна быть в целости и сохранности. Качественная подкладка со временем не стирается и выглядит достойно - как новая.

Еще один дополнительный элемент, на который стоит обращать внимание - это вышивка. Вышивка присутствует не на каждой вещи, но если она и есть, то ее качество не должно вызывать никаких сомнений. Как персонализация бренда и конкретной личности, так и отдельный узор бывает только на дорогих вещах. Речь идёт о ручной работе, а не о машинной вышивке - такие вещи чаще всего выходят ограниченным тиражом или от кутюр, однако уделить немного времени изучению качества узора все же стоит.

Вооружившись данными знаниями и используя их в жизни, вы всегда будете выглядеть дорого, даже в одежде самого простого кроя.