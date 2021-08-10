В июне прошлого года издательский дом Condé Nast объявил о запуске отдельной версии Vogue для Скандинавских стран, главным редактором которой стала журналистка, писательница и телеведущая Мартина Бонниер. И вот спустя год с небольшим публике представили дебютный номер журнала. Его главной героиней стала экоактивистка Грета Тунберг.

Историческую обложку редакция издания доверила снять шведско-испанскому дуэту фотографов Ирис и Маттиасу Александров Клум. Компанию в кадре 18-летней девушке составила исландская лошадь по кличке Стренгур, пишет Vogue UA.

По словам Тома Паттинсона, автора материала с Гретой Тунберг, сегодня она является настоящим «голосом поколения» и ролевой моделью, которая не боится давать наставления опытным политикам и вдохновляет каждого из нас беречь эту планету, помогать ей и делать мир вокруг себя лучше. Как отмечает Wonderzine, в материале девушка рассказала о своей деятельности и планах на будущее. Она выразила свою обеспокоенность экологическим кризисом, из-за чего она пока не может продолжить обучение в школе, а также призвала к борьбе с гринвошингом в fashion-индустрии.

«Модная индустрия оказывает огромное негативное влияние на изменение климата, не говоря уже о бесчисленном количестве рабочих и сообществ по всему миру, которые эксплуатируются в угоду тем, кто наслаждается быстрой модой. Многие компании создают впечатление, будто индустрия моды начинает брать на себя ответственность, тратя фантастические суммы на кампании, в которых они изображают себя "экологичными", "этичными", "зелеными", "климатически нейтральными" и "справедливыми". Но давайте проясним: это почти всегда гринвошинг. Вы не можете массово производить модную одежду или потреблять "устойчиво" в существующих сейчас условиях. Это одна из многих причин, по которым нам необходимо изменить систему», – отметила она.

Также Грета рассказала, что последний раз покупала одежду три года назад и это была вещь из секонд-хенда. «Я просто беру вещи на время у знакомых», – пояснила она. Кроме того, девушка сама ремонтирует свою одежду и абсолютно не стесняется, если шов потом выглядит нарочито грубо или непрофессионально.