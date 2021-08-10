«Эконика» представила новую лимитированную капсулу Ekonika X Ushatava. Главной характеристикой коллаборации стали простые, лаконичные и стилистически выдержанные образы, совмещающие стилистику обоих российских брендов.

В коллекцию вошли слиперы с меховой подкладкой, туфли-лодочки и ботильоны с острым мысом, ботинки и сапоги на толстой подошве, ультравысокие ботфорты-колготки, нарочито большие сумки-шоперы, компактные сумки с ремнем для ношения на плече, универсальные клатчи и панамы. Лаконичные силуэты подчеркивает сдержанная цветовая палитра, состоящая из черного, карамельно-коричневого, кремового, пишет Buro 24/7.

«Наша совместная коллекция Ekonika x Ushatava – это объединение современного видения и 30-летнего опыта создания обуви. Основная идея максимально проста и применима в повседневной жизни. Работая над капсулой, мы представляли разные типажи современных женщин, их образ жизни. Нам хотелось, чтобы каждая нашла что-нибудь для себя. Мы создали базовую линейку обуви и аксессуаров в стиле Ushatava, уделив особое внимание работе с цветом, формой и пропорциями», – приводит Vogue слова соосновательницы Ushatava Нино Шаматавой.

Не обошлось и без секретных приемов: бежевый цвет дал эффект прозрачности, длина ботфортов намеренно увеличилась до максимума, тем самым размыв грань между сапогами и колготками. Модели-трансформеры, к слову, часть ДНК бренда Ushatava, стали изюминкой коллекции. Так, например, ботфорты, которые в одно движение руки превращаются в ботильоны и наоборот, отмечает Elle.

Коллекция поступит в продажу в августе этого года и будет представлена в салонах «Эконика» и интернет-магазине сети.