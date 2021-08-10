Мода десятилетиями ходит по кругу и часто именно это мешает людям выглядеть современно. Думая, что все вещи циклично раз в несколько лет возвращаются на подиум, люди не видят смысла с ними расставаться и ждут их звездного часа. Но суть в том, что при всем этом круговороте есть вещи, которые не вернут былой актуальности даже если начнется второе пришествие. Давайте обсудим некоторые из них:

1. Куцые жакеты с укороченным или присборенным рукавом. Даже если в моду и ворвутся такие пиджаки с короткими рукавами, они будут максимально отличаться от тех, что висят у вас в шкафах на случай «никогда-нибудь».





2. Обтягивающую футболку с игривым принтом и коротеньким рукавчиком смело отдаем ребенку либо сдаем на переработку.





3. Декор на одежде (стразы, бусинки и т.д.) сильно ее дешевит. Всегда.





4. Гипюр на платьях, блузах, юбках.







5. Блестящие капроновые колготки с эффектом загара могут отлично дополнить платье в пол, под которым их будет совсем не видно или послужить утеплением под брюками зимой, на этом их функционал заканчивается.

6. Изделия из хлипкого трикотажа, который не держит форму и просвечивает.







7. Джинсы-скинни с заниженной талией лучше оставить в прошлом вместе с молодой Бритни, они режут фигуру и вообще никого не красят.

8. Бриджи утратили свою актуальность одновременно с популярностью сайта «Одноклассники».





9. Куцые брюки, плотно облегающие вашу фигуру, мы тоже убираем подальше.

10. Ботфорды-носки. Их песенка уже давно спета.





11. Кроссовки в стразах и на платформе сделают устаревшим любой образ.







12. Балетки вашей бабушки. Здесь даже комментарии излишни.





13. Рубашки в облипку намекают вам на расставание, если на груди вместо расслабленно застегнутых пуговиц зияет значок автомобиля «Рено». Не обязательно носить оверсайз, чтобы выглядеть актуально, но между вами и вещью обязательно должно быть пространство и комфорт.





14. Болеро. Никто не забыт, ничто не забыто.





15. Джинсовые куртки и косухи, сидящие плотно по фигуре, смело передаем по наследству тем, кто меньше нас на пару размеров.







16. Шубы с роскошной пуговичкой у ворота.





17. Меховым жилеткам уже давно пора сказать «дело не в тебе, дело во мне…» и пойти разными дорогами.

18. Приталенные пуховики. Мало того, что в них некомфортно, в них еще и некрасиво.





19. Ультрамодные когда-то давно парки с цветным мехом.

20. Сумки через плечо на длинном и тонюсеньком ремешке. Если вы сильно любите эту сумку, просто замените ремень на более короткий и широкий.





21. Шапка и шарф из одного комплекта выглядят старомодно и носить их можно только по отдельности.

22. Очки в стразах и фигурных оправах.





Главное понять и принять, что если хочется выглядеть стильно, то нужно просто набраться смелости. Ведь когда в вашем холодильнике появляется просроченный продукт, вы легко от него избавляетесь, так в чем же сложность также расставаться с просроченными вещами?