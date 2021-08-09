Певец, сонграйтер и продюсер Фрэнк Оушен запускает «независимый американский люксовый бренд» Homer. По словам музыканта, новая марка вдохновлена «юношескими одержимостями и мыслями о наследии», а ее название, отсылающее к «истории, высеченной в камне», навеяно именем знаменитого греческого поэта Гомера, пишет журнал МЦ.

Артист анонсировал новый бренд в Instagram-сторис. «Говорю, положа руку на сердце, на протяжении всего этого времени Homer заставил меня много размышлять и придумывать. На его разработку ушло три года, и у меня для вас еще столько всего интересного», – написал артист. Он также отметил, что Homer посвящен его семье.

В первую коллекцию бренда вошли ювелирные украшения из 18-каратного золота, переработанного серебра, эмали с ручной росписью и выращенных в лаборатории бриллиантов. Оушен представил браслеты, ожерелья с подвесками и серьги-гвоздики в мультяшном стиле. Также в первый дроп вошли шелковые платки в ярких расцветках с узором «X». На создание этой коллекции Оушена вдохновили его «детские навязчивые фантазии» и «идея наследия», отмечает The Blueprint. Все изделия были изготовлены вручную в Италии, а дизайн лукбука разработал сам Оушен.

Некоторые из украшений были представлены в коллаборации с Prada. Рассмотреть ближе изделия можно в онлайн-каталоге. Судя по нему, в будущую коллаборацию Homer x Prada войдут сумки и анорак с капюшоном, в котором снялся сам Фрэнк.

А вот приобрести товары Homer можно будет только в офлайн-магазине в Нью-Йорке, открытие которого состоялось 9 августа. Цены на вещи варьируются от $435 за кулон со знаком плюса из эмали до $1,9 миллиона за роскошное колье, пишет L’Officiel.