Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила социальный IT-проект Drone Ecozone. Ретейлер предложил Java-разработчикам, QA-тестировщикам и аналитикам решить несколько задач, чтобы пролететь на дроне по самым живописным местам России и вписать своё имя в историю, создав благотворительный мерч вместе с «Запорожец Heritage». Об этом сообщает Fashion United.

Форум объединил IT-специалистов со всей страны. Тех, кто успешно прошел отборочные испытания, допустили к совместному онлайн-пилотированию группировки дронов. Коптеры финалистов облетели зрелищные локации России, а результат их работы стал основой для лимитированной коллекции уличной одежды. Как отмечает PROfashion, лучшие авторские фото живописных видов Балтийского моря на Куршской косе, «Уральского Марса» в Свердловской области, Сулакского каньона в Дагестане, мраморного месторождения Рускеала в Карелии и Айских притесов в Башкирии украсили худи, футболки и шоперы. Кроме самих фотографий, на вещи поместили и никнеймы их авторов.

Изделия с фотографиями участников хакатона Drone Ecozone уже поступили в продажу на официальном сайте проекта. Вся прибыль, полученная от продажи лимитированной коллекции, будет передана в фонд «Красивые дети в красивом мире» на развитие программ поддержки заповедной природы России.