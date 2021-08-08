После запуска линейки косметики по уходу за кожей Рианна решила расширить ассортимент бренда Fenty Beauty и анонсировала запуск аромата. 10 августа в продажу поступит первый продукт из парфюмерной линейки марки – Fenty Eau de Parfum.

В создании композиции Рианне помог именитый парфюмер Жак Кавалье-Белльтрюд, работающий над парфюмами Louis Vuitton и других брендов LVMH. В нем будут звучать ноты мандарина, черники, болгарской розы, мускуса, герани и пачулей. Аромат получился сырым, пряным, сладким и чувственным одновременно, пишет L’Officiel.

По словам Рианны, это сочетание навевает на нее воспоминания о путешествиях по любимым городам – Бриджтауну на родном Барбадосе, Грассу и Парижу – во Франции, Нью-Йорку и Лос-Анджелесу – в США. «Это опыт, это воспоминание, заключенное в аромат. Однажды его вдохнув, вы никогда его не забудете», – приводит Buro 24/7 слова певицы.

Первый парфюм Рианны – унисекс. Певица призналась, что хотела создать парфюм, который бы представлял «людей любого пола из всех слоев общества». Флакон аромата, по мнению певицы, отображает ее личность: Рианна выбрала стеклянный пузырек янтарно-коричневого цвета, любимого оттенка знаменитости.

Как отмечает Fashion Time, это не первый опыт работы Рианны в парфюмерной индустрии – она уже выпускала успешные ароматы по соглашению с компанией Parlux Fragrances Inc. в начале 2010-х.

Аромат будет выпущен 10 августа на сайте бренда по цене $120.