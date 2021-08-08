На Wildberries стартовали продажи молодежной коллекции одежды под брендом «Kids&berries». Коллекция создана в России юными учениками Международной гимназии Сколково в рамках нового образовательного проекта онлайн-ретейлера Wildberries Academy Design and Business.

Девиз коллекции – The Fire Inside You (с англ. «Огонь внутри тебя»), вокруг которого и сформирована ее концепция. Начинающие дизайнеры показывают, как с помощью стильного образа можно выразить внутренний потенциал каждого человека.

В коллекцию вошло 27 моделей одежды: брюки, комбинезоны, худи, свитшоты, лонгсливы, юбки, пиджаки, джинсы и платья. Каждая из них олицетворяет представления подростков о молодости, свободе, самоощущении и самовыражении. Большинство вещей имеют объемный крой и мягкий силуэт и выполнены из практичных тканей. Нестандартные сочетания фактур и материалов, яркие принты и декоративные элементы позволяют создать индивидуальный и неповторимый стиль.

Новый образовательный проект гимназии Сколково и Wildberries стартовал в 2020 году. В нем приняли участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Работа над созданием коллекции длилась год. Ученики гимназии осваивали процесс создания одежды и знакомились с материалами и технологиями производства. В ходе проекта они изучали, как устроены бизнес-процессы швейного производства, как запустить экономически успешный проект и вывести его на рынок.

Завершающей частью образовательного курса стал запуск продаж подростковой коллекции в крупнейшем российском интернет-магазине Wildberries. Здесь уже свою оценку дадут покупатели: на основе продаж и обратной связи можно будет делать вывод о ее коммерческом успехе.