Культурный фонд «АРТЭС», «Неделя моды в Москве» при поддержке Фонда президентских грантов представляют Всероссийский конкурс дизайнеров одежды «Код Моды».

К участию в проекте организаторы приглашают всех, кто мечтает открыть свой бренд одежды или развивать действующий бизнес в сфере моды. Победитель получит право представить свою новую коллекцию на «Неделе моды в Москве» весной 2022 года.

Старт заявок на участие в конкурсе «Код моды» уже дан и продлится до середины августа. Чтобы заявить о себе, достаточно заполнить форму на сайте kodmody.ru

«Мы подготовили насыщенную программу для российских дизайнеров, и работа им предстоит немалая. Возможно, кто-то пересмотрит свой подход к моделированию, кому-то придется с нуля осваивать digital, кто-то узнает, из каких этапов состоит процесс подготовки и вывода в продажу коллекции. И вне зависимости от итогов конкурса, это будет интересный и полезный опыт для тех, кто хочет развиваться в своем деле. Мы же со своей стороны надеемся, что найдем увлеченных дизайном одежды людей, которым есть что сказать мировой модной индустрии», - рассказывает куратор конкурса «Код моды» Владислав Ящук.

Конкурсная программа состоит из пяти основных этапов:

9-29 августа – образовательный онлайн курс. Конкурсантам расскажут об инструментах и методах продюсирования проектов и особенностях продвижения в fashion. По итогам всех домашних заданий и финального экзамена будут отобраны 100 лучших студентов, которые смогут представить свои творческие работы на суд экспертного совета. 30 августа – 15 сентября – отборочный этап. В течение двух недель после окончания образовательного курса, экспертная комиссия отберет 10 полуфиналистов, которые попадают на третий этап. 20 сентября – 17 октября – полуфинал. 10 полуфиналистов отправятся на 3 недели в Москву в Media Fashion House, где при поддержке экспертов и кураторов, создадут свои капсульные коллекции, параллельно применяя на практике полученные знания в области продвижения и SMM. 18 октября – 7 ноября – «Межсезонье». Участники полуфинала возвращаются в свои города и готовятся к финалу конкурса, продолжая выполнять задания от экспертного совета. Главная задача этого этапа – подготовить материалы к показу на «Неделе моды в Москве» в ноябре. В ходе подготовки также важно освещать процесс в социальных сетях и управлять проектной командой. 8-12 ноября – финал конкурса на «Неделе моды в Москве». 10 финалистов представят результаты своей работы на главном подиуме страны. Победитель, которого выберет экспертная комиссия, получит в качестве приза пошив полноценной коллекции и эксклюзивный показ на «Неделе Моды в Москве» весной 2022 года.

«Участие в конкурсе для всех дизайнеров абсолютно бесплатное – у нас нет взносов или платы за занятия. Переезд и проживание на московских этапах проекта мы также берем на себя, – рассказывает Владислав Ящук, – Конкурсантам остается только вовремя и добросовестно выполнять задания, быть с нами на связи и не терять творческого вдохновения».