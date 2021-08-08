Концептуально новая и масштабная реконструкция одного из главных магазинов сети «Снежная Королева» произведена в рекордно сжатые сроки и затронула как оформление, так и техническое оснащение, представив совершенно новый формат торгового пространства.

Всего за 2,5 месяца магазин с торговой площадью более 1800 квадратных метров преобразился и стал более комфортным для покупателей.

Обновлена фасадная часть магазина. В одной из витрин инсталлирован инновационный прозрачный LED экран 300 х 500 см. Высокая и просторная входная группа отделана мрамором и фактурными панелями в виде колонн. Новые манекены с элементами из натурального дерева – подвижными руками, кистями и пальцами, удачно балансируют интерьер и позволяют создавать модные манекенные группы для презентации изделий. Полностью изменён световой сценарий: в оформлении интерьера применяются большие декоративные светильники из латуни; значительно увеличено общее количество световых приборов. LED светильники нового поколения дают мягкое, комфортное для восприятия освещение, которое не искажает цвета и бережно по отношению к изделиям.

Отдельное внимание традиционно отводится коллекции изделий из натурального меха – одной из ключевых составляющих ДНК бренда «Снежная Королева». В новом концепте премиальный сегмент представлен на хромированном торговом оборудовании золотистого оттенка со встроенной подсветкой. Для удобства и комфорта покупателей вдвое увеличено количество примерочных.

Благодаря минималистичному дизайну и нейтральным оттенкам в сочетании с премиальными отделочными материалами и продуманной расстановкой новейшего оборудования магазин выглядит просторно, технологично и современно.

В обновленном двухуровневом пространстве представлен самый широкий ассортимент, включающий все основные категории товаров. На втором этаже магазина размещена мужская коллекция верхней, повседневной одежды и аксессуаров, на первом – женская коллекция, в которой, помимо ключевых товарных направлений, выделен корнер стильной и комфортной одежды Plus Size.

Магазин сети «Снежная Королева» в ТРЦ Columbus был открыт 13 марта 2016 года. Став за это время одним из ключевых крупноформатным магазином компании в Москве, ежедневно принимающим свыше 1000 посетителей, он регулярно обновляется и модернизируется. Именно в этом флагмане внедряются новые форматы визуального мерчандайзинга и презентуются все знаковые проекты: в том числе лимитированные коллекции и коллаборации с известными дизайнерами.

«Всё, что покупатель ждет от нашего ассортимента и сервиса, мы именуем ценностью, и наша главная цель – предоставить ту самую ценность, понимать и соответствовать запросу, стараться превосходить ожидания. В магазине в ТРЦ Columbus нам удалось оперативно внедрить новейшие технологические решения, улучшить торговое презентационное пространство, что вызвало мгновенный положительный отклик у наших покупателей уже в первые дни с момента открытия магазина. Мы нацелены и в дальнейшем сделать максимум для того, чтобы люди, совершающие покупки в магазинах «Снежная Королева», ощущали себя комфортно и испытывали только положительные эмоции», – комментирует территориальный управляющий московских магазинов сети «Снежная Королева» Елена Алексеева.

Одним из важных критериев высокого качества сервиса является наличие услуг ателье. В магазине работают лучшие мастера пошива и ремонта изделий. В течение одного месяца с момента покупки клиенты могут воспользоваться различными услугами ателье. Реставрация, перекрой и другие более сложные работы доступны на платной основе для любых покупок клиентов, вне зависимости от места их приобретения.

Еще одним преимуществом магазина является предоставление банковских услуг для оформления покупок в рассрочку на выгодных условиях.

Штат магазина включает более 60 сотрудников разных направлений, что способствует слаженной работе и повышению уровня комфорта и скорости обслуживания покупателей. Открытие состоялось 24 июля 2021 г.

snowqueen.ru