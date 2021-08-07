Американский Vogue посвятил свой сентябрьский номер будущему. Так, в канун проведения бала Met Gala редакция журнала поместила на обложку восемь наиболее перспективных моделей современности. В их числе оказались Белла Хадид, Кайя Гербер, Анок Яи, Прешес Ли, Юми Ню, Шерри Ши, Лурдес Леон, а также Ариэль Николсон – она стала первой трансгендерной моделью на обложке журнала, пишет Wonderzine.

«В этом выпуске восемь американских моделей, представляющих новое поколение в моде, встретились с Vogue, чтобы поразмышлять о меняющейся индустрии», – говорится в подписи к снимку обложки на странице журнала в Instagram.

Редакторы журнала пригласили на съемку моделей разных рас, размеров и гендерной идентичности, которые, по их мнению, меняют индустрию. Дизайнер Chromat Бекка МакЧарен-Тран, Рио Урибе из Gypsy Sport и Кристофер Джон Роджерс, которые отбирали моделей для обложки, отмечают, что мода – это один из фронтов борьбы за равные права и открытость.

За съемку отвечал молодой фотограф из Нью-Йорка Итан Джеймс Грин. Он же снял для издания небольшой ролик с участием вышеперечисленных моделей. Съемку провели прямо в офисе Vogue, в нью-йоркском World Trade Center. По сюжету футуристично одетые и причесанные девушки, словно гостьи из будущего, врываются в рядовые будни редакции, открывая двери в новый мир.

«Я чувствую, что мода получила сообщение о том, что подбор моделей из разных слоев общества – это абсолютный минимум. Люди начинают понимать, что дело не в "разнообразии", а в уважении, дело в достоинстве», – приводит Focus.ua слова МакЧарен-Тран.

Австралийская модель Ариэль Николсон, ставшая первой трансгендерной персоной, снявшейся для обложки американского Vogue, позировала вместе с другими моделями и рассказала об этом в Instagram.

«Это делает меня невероятно счастливой – возможность войти в историю Vogue как первая трансгендерная персона на обложке американского издания. Я благодарна, что смогла поработать рядом с такими легендами Я благодарна людям, которые сформировали меня и вдохновляют меня каждый день», – цитирует Burning Hut слова модели.