Онлайн-ретейлер Lamoda запустил собственный медиапроект, объединяющий на одной платформе вдохновляющий и развлекательный контент о моде, стиле и трендах. Он поможет клиентам искать вдохновение для свежих образов и подготовить свой гардероб к новому сезону. Получить доступ к контенту можно на сайте и в приложениях Lamoda на всех платформах, сообщает PROfashion.

Медиапроект включает блог Lamoda с контентом о моде и стиле, образы от стилистов, подборки трендовых новинок, Lamoda LIVE для любителей видеошопинга, где собраны выпуски модного шоу с Идой Галич и эфиров со стилистами «Lamoda на диване». Также блогеры будут делиться с пользователями своими новыми товарами. Весь контент доступен в разделе «Идеи» как с главной страницы, так и из каталога платформы.

В компании отмечают, что обновленный подход к контенту уже показал эффективность: по итогам тестирования медиапроекта пользователи на iOS-устройствах увеличили траты на Lamoda, выросла конверсия в заказ, а на Android-устройствах процент выкупа заказов вырос на 1,2 %, пишет Sostav.ru.

В планах компании – запустить персонализированные версии раздела для каждого клиента, развивать live-шопинга во время прямых эфиров и интегрировать пользовательский контент, рассказал представитель компании.

«Для Lamoda важно обеспечивать людей красивыми и качественными товарами, предлагать удобный сервис. Однако сегодня нужно также вдохновлять клиентов – и мы уделяем этому особое значение. У нас уже очень большой опыт в создании интересного контента о моде и стиле жизни, – приводит Buro 24/7 слова директора по продукту Lamoda Киры Матвеевой. – Сейчас мы готовы вывести наши контентные продукты на новый уровень, предложив клиентам полноценное фэшн-медиа, в создании которого участвуют профессиональные редакторы, авторы, стилисты, модные блогеры и эксперты».