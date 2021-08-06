В новом осенне-зимнем сезоне швейцарский бренд мужской одежды Strellson представил в своей коллекции линию «WEAR2CARE», отмеченную специальным тегом.

Все вещи #WEAR2CARE будут обладать по крайней мере одним из списка требований к устойчивому и экологичному производству: от участия в международной организации Better Cotton Initiative до использования переработанного наполнителя и естественных процессов окрашивания в производстве.

Управляющий Бренд Директор Strellson, Марино Эдельманн: «Развитие устойчивой моды – один из важных вопросов для нас и мы с радостью осознаем что количество вещей произведенных экологично постоянно растет. Наши корни в Швейцарии – близость Альп и фокус на производство одежды для активного отдыха и жизни делают приверженность большей устойчивости во всех сферах деятельности компании практически незаменимой. Это не краткосрочный тренд, но одна из основных ценностей бренда, которая играет все более важную роль для потребителей, когда дело доходит до принятия решения о покупке. Поэтому для нас крайне важно взять на себя полную ответственность и стать более открытыми как компания. С запуском нашего нового тега #WEAR2CARE, мы хотим сделать еще один шаг в верном направлении и поделиться нашими подходами в более экологичном дизайне и производстве с клиентами. Безусловно, мы только в начале пути, но мы искренне верим что открытость и честность – ключевые шаги к постоянному улучшению в этой области»

Отсканировав QR код на бирке, клиенты передут на целевую страницу товара strellson.com/brand/ru/weartocare где можно узнать больше об устойчивом производстве.

Помимо развития #WEAR2CARE дизайн и дальнейшее развитие будут больше концентрироваться на локальных производствах, наряду с развитием использования переработанных материалов. В будущем, эти технологии и подход найдут отражение во всей коллекции.