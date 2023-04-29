Украшения Anna Skorokhodova Accessorize будут представлены 28-30 апреля на маркете в рамках Московской Недели моды в ТЦ Хорошо!

Бренд ювелирной бижутерии Anna Skorokhodova accessorize основан в Москве в 2018 году, в основе концепции лежит идея уверенности в себе, которая так нужна современной сильной девушке. Основатель бренда дизайнер и стилист Анна Скороходова уверена, что украшения являются одним из сильнейших триггеров на пути к принятию и любви к себе.

Весенне-летняя коллекция украшений - это гимн сильной и уверенной в себе женщине. Той, которая находит баланс между работой и семьей, между эмоциями и рассудком. А ещё той, которая любит себя, умеет отдыхать и слушать своё сердце.

При создании коллекции использовалась визитная карточка бренда - натуральные полудрагоценные камни такие как сердолик, коралл, аметист, кошачий глаз и другие, обладающие живой силой и энергией. Важная миссия бренда – показать девушкам, что натуральные камни не только уникальны, но и не выходят из моды.

Глубокие чувственные оттенки - символы сильной, роковой и яркой девушки, которая сводит с ума и влюбляет. А также они ассоциируются с чувственностью, стремлением и любви к жизни, умением наслаждаться и дарить удовольствие.

Выбор подходящих колье и серёжек - это целое таинство, поэтому были разработаны модели, которые подходят друг другу и с лёгкостью миксуются в стильные комплекты.

Новая коллекция на 100% отражает девиз марки: «Уверенность в себе и завтрашнем образе».