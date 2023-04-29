Сегодня солнцезащитные очки — это не только защита глаз и кожи вокруг них от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей, но и модный аксессуар, без которого не может обойтись ни одна модница! Любой образ «заиграет», если добавить в него эту маленькую деталь.

Какие же очки будут в моде этим летом?

Очки в форме «щит». Эти очки являются продолжением моды на оверсайз, но горазда интереснее. Такие очки защищают не только глаза, но и переносицу и заходят даже на вески и защищают не только от солнца, но и от ветра и пыли.

Очки с декором. Стразы, камни, цепочки, жемчуг, цветы. Чем больше, тем лучше! Такие очки сами по себе произведение искусства. Они будут акцентом в Вашем образе и конечно привлекут к Вам внимание.

Очки с принтом. Можно подбирать оправу под одежду, так, чтобы узоры совпадали.

Роскошные красные очки с красными линзами, в красной оправе. Нервная система человека устроена так, что красные линзы ускоряют его реакцию. Поэтому такой цвет часто применяют спортсмены. Берите на заметку!

Тишейды. Это круглые очки в стиле Гарри Поттера или Джона Леннона. В тренде – очки в тонкой металлической оправе с яркими линзами синего, желтого, зеленого или серого цвета.

Узкие очки. Эта мода пришла к нам из 90-х. Эффектно также смотрятся узкие очки в толстой оправе.

Тренды на очки весьма разнообразны. Уверена, Вы найдете для себя модную пару!