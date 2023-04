Ольга Чернобровина – стилист, художник и дизайнер создает незабываемые образы для звёзд телевидения, кино и шоу-бизнеса, таких как: Лера Кудрявцевой (" Секрет на миллион"), Николай Басков (программа «Субботний вечер»), Иван Ургант и Фекла Толстая (программа «Народный артист»), Максим Галкин («Кто хочет стать миллионером»), Анастасия Заворотнюк («Танцы со звездами»), Николай Фоменко («50 блондинок») – это далеко не полный список российских знаменитостей с кем довелось работать. Такой богатый опыт вдохновил на создание украшений. Так, благодаря телепрограмме «Секрет на миллион» были придуманы брошки – трансформеры. Стилистика программы предусматривала деловой стиль, но для яркой Леры Кудрявцевой просто были необходимы эффектные аксессуары. Образ телеведущей заиграл новыми красками – элегантно и стильно. И такое практичное украшение с телеэкрана, как говорится «пошло в народ». Брошки – бабочки можно было носить хоть на белой рубашке, хоть на лацкане пиджака и даже как чокер. Дальше больше. Появились цепочки для очков. Как часто мы оставляем любимые очки на столике в кафе или в такси из-за невнимательности! Руководствуясь, личным опытом стилист Ольга Чернобровина сама стала носить разноцветные цепочки, которые очень гармонично дополняли ее образ, а любимая пара очков не пропадала. Можно было больше не носить очки на голове и не возиться с чехлами. Достаточно просто повесить цепочку на шею! Довольно быстро друзья и знакомые обратили внимание на стильный аксессуар и стали просить дизайнера сделать им такие же. Ведь цепочку можно носить не только с очками, но и как самостоятельное украшение. После посещения этой зимой своего любимого города Барселоны, Ольга Чернобровина придумала новую коллекцию "Colors of love". Коллекция вдохновлена готическими соборами и причудливой архитектурой гениального Антонио Гауди. Многочасовые прогулки по узким средневековым улицам дарили вдохновение для дизайнера. Так появились неоновые короны из перьев, сказочные морские коньки, леденцовые губы, неоновые сердца и мухоморы. С таким богатством их счастливый обладатель будет заметен на самой зажигательной вечеринке – украшения светятся в темноте. Более того – есть шанс почувствовать себя самым настоящим Волшебником – ведь магия коллекции украшений «Colors of love "исполняет желания его обладателя! Коллекция "Colors of love" от Ольги Чернобровиной 30 апреля будет представлена на дизайнерском маркете музыкального фестиваля электронной музыки «Сказка» в клубе «Mутабор». http://genrih-leto.ru/