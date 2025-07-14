16 июля в галерее "Веллум" состоится спектакль «Пальто Рогинского». Это иммерсивный спектакль по сценарию Любови Агафоновой. В прошлом году постановка оказалась самым ярким событием «Ночи музеев» и завела моду на проведение подобных шоу в дальнейшем.

Премьера прошла на выставке «Пальто Рогинского» Михаила Рогинского в галерее Веллум, поэтому Рогинский и главный герой спектакля — собирательный образ художника-нонконформиста шестидесятых.

Гости попадают на квартирник, где одновременно проходит выставка условного художника-шестидесятника, приезжают рок-музыканты из Ленинграда (Сергей Рыженко, писавший в то время песни для группы «Зоопарк», играет самого себя), и одновременно приехавший из-за границы спекулянт «фирмач» предлагает для продажи картины и одежду. Любовь Агафонова, однако расширяет, и эту парадигму, вспомнив в спектакле и «Дом моделей» на Кузнецком мосту, где тогда царила Регина Збарская (в исполнении Анны Липницкой). Составляющая часть спектакля - показ коллекции BOYARI – российско-французского инновационного дизайнерского бренда премиум-класса, который является первым и единственным в России создателем одежды из яблочной кожи и других экологичных материалов. Основательница и креативный директор бренда Ольга Бояринова – художник, модельер и скульптор с профессиональным 25-летним опытом, эксперт в области устойчивого развития в моде.

«Пальто Рогинского» — спектакль- перформанс из жизни художников и музыкантов, создавших современную нам культуру. Автор посвящает спектакль своим кумирам, де факто создавшим музыку и живопись, которая составляет сегодня художественный канон, — гениям, некоторых из которых автор успела увидеть в детстве, а с другими сдружиться в юности.

В спектакле принимают участие: Любовь Агафонова, Михаил Молочников, Серафим Инфанте, Анна Липницкая, Сергей Рыженко, Давид Ниамиди, Александр Поверин и Ольга Бояринова.

Возрастная категория 12+

16 июля 2025

«Культурная среда. Веллум»

21:00

Адрес: Ильинка, 4 (вход с Хрустального переулка)

Билеты по ссылке: galereya-vellum-event.timepad.ru/event/3437232