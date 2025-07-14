Отправиться в долгожданный отпуск или насладиться летом за городом, ощутить свежесть утреннего бриза, почувствовать, как мягкие лучи солнца ласкают кожу, наполняя каждую клеточку тела легкостью и теплом. Лимитированная капсула купальников Lost at Sea от belle you приглашает вас стать частью чего-то большего — природы, ее бесконечной красоты и силы.

Купальники выполнены в классических цветах — пленительном трюфельном и элегантном черном. В новых моделях сочетаются простота и роскошь, минимализм и футуристичные акценты. Треугольные вырезы, открытая спина, эффектная линия бедер — дизайнеры бренда продумали силуэты, деликатно подчеркнув естественную красоту женского тела.

Купальники Lost at Sea декорированы скульптурными металлическими вставками. Обтекаемые линии создают ощущение движения морских волн, добавляют образу современности и динамики.

Купальные топы на завязках, трусы-бразилиана и слипы, слитные модели с глубокими вырезами. Lost at Sea — это ваше личное путешествие к гармонии с природой.

Знакомьтесь с новыми моделями — на сайте интернет-магазина и в магазинах бренда (наличие моделей в конкретном магазине уточняйте в службе заботы).