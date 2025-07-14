17 июля 2025 года столица примет XII конференцию Fashion Dive — ключевое событие для специалистов fashion- и beauty-ритейла. В этом году мероприятие обновило формат и значительно расширило масштаб, ожидая свыше 600 участников.

На площадке соберутся ведущие эксперты, управленцы и профессионалы, отвечающие за маркетинг, электронную коммерцию, бренд-менеджмент, клиентский опыт и цифровую трансформацию индустрии моды и красоты.

Программа конференции

Fashion Dive предложит насыщенную деловую программу, включающую два параллельных потока и восемь тематических сессий:

• Основные факторы формирования стратегии на fashion-рынке

• Эффективный ecommerce: управление синергией каналов

• Клиентоцентричность как новый уровень маркетинга

• Как создать успешный и модный бренд: распространённые ошибки и способы их избежать

• Бизнес-баттл: влияние искусственного интеллекта на fashion-бизнес

• Фокус на эффективность при продвижении 360°

• Трансформация beauty-рынка: ключевые тренды и их влияние

• Premium fashion под прицелом: аналитика без цензуры

Участники и условия

Среди компаний, подтвердивших участие, — Lamoda, Vassa&Co, 4Forms, «Стокманн», Sokolov, 12 Storeez, Elis Fashion Rus, Le Journal Group, Finn Flare, «ТВОЕ», M.Reason, Amazing Red, True Red, First in Space, «Иль де Ботэ», Mixit, Oomph, Japonica, «Гельтек» и другие.

Для представителей брендов, ритейлеров, интернет-магазинов и маркетплейсов вход свободный. Условия участия для технологических, маркетинговых, финтех- и сервисных компаний доступны на официальной странице события.

По материалам пресс-службы конференции Fashion Dive.