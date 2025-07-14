Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвёл результаты 2-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 50 отечественных брендов.

«Во втором этапе отбора заявок мы заметили, что наши участники проявляют высокую адаптивность и прежде всего ориентируются на потребности российского рынка. Цель премии - не только отмечать проверенные временем и успешные компании, но и поддерживать молодых перспективных игроков. Разделение конкурса на высшую и первую лиги позволяет справедливо оценивать и вознаграждать как опытных участников, так и новичков с большим потенциалом. Такой подход помогает сбалансированно признавать достижения лидеров и одновременно стимулировать развитие новых компаний, что положительно влияет на рынок в целом», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 2-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

ВИКАМ в номинации «Машиностроение»

в номинации «Машиностроение» Компьютерная Академия ТОП в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»

в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей» Корпоративный университет ТМК2U в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образования для взрослых»

в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образования для взрослых» КОТМАРКОТ в номинации «Одежда для детей»

в номинации «Одежда для детей» Проект «ФармКод» в номинации «Социальный проект»

в номинации «Социальный проект» СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»

в номинации «Горнопромышленные ресурсы» УРАЛ в номинации «Устройства мультимедиа»

в номинации «Устройства мультимедиа» «ФрутоНяня» в номинации «Детское питание»

в номинации «Детское питание» Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» в номинации «Общественно-значимый проект»

в номинации «Общественно-значимый проект» AITO SERES в номинации «Легковые автомобили»

в номинации «Легковые автомобили» BIOTIME в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты» ChinaCable.ru в номинации «Кабельно-проводниковая продукция и оборудование»

в номинации «Кабельно-проводниковая продукция и оборудование» ELBRUS HOME в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»

в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе» GeoSM в номинации «Строительные материалы»

в номинации «Строительные материалы» IEK в номинации «Электротехнические изделия»

в номинации «Электротехнические изделия» Mash в номинации «Интернет-СМИ»

в номинации «Интернет-СМИ» MILANIKA в номинации «Товары для сна и отдыха»

в номинации «Товары для сна и отдыха» MIUZ DIAMONDS в номинации «Ювелирные украшения»

в номинации «Ювелирные украшения» PUNKT E в номинации «Электрокары и электротранспорт»

в номинации «Электрокары и электротранспорт» RETASTE в номинации «Кухонная техника»

в номинации «Кухонная техника» STELS в номинации «Мототехника»

в номинации «Мототехника» TION в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

в номинации «Бытовая техника, электроприборы» в номинации «Мебель» - Шатура и O’PRIME

и в номинации «Товары для дома и сада» - AVGUST и GARDEN ЖУК

В первой лиге:

АксЭл в номинации «Приспособления для чистки и уборки»

в номинации «Приспособления для чистки и уборки» Витридинол® в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»

в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты» ASPERA Explorations в номинации «Туризм и путешествия»

в номинации «Туризм и путешествия» CHA U KAO в номинации «Косметика и косметические продукты»

в номинации «Косметика и косметические продукты» DLYa da KOJi в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты» LAVIVION в номинации «Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней»

в номинации «Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней» Magnetto.pro в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»

в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса» NATCAR в номинации «Транспортные и логистические услуги»

в номинации «Транспортные и логистические услуги» TAN HOUSE в номинации «Загородная недвижимость»

в номинации «Загородная недвижимость» UIS в номинации «Коммуникационные услуги»

в номинации «Коммуникационные услуги» в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки» - БАДы от ВЕЛФАРМ и Joyer

Специальные номинации:

«Мегабренд» - М.Видео-Эльдорадо и Спортлото

и «Бренд цифровых коммуникаций» - Сборная Здоровья, IEK и UIS

и «Экобренд» - СИМПРЕАЛ

«Культурный код» - Спортлото

«О России с любовью» - УРАЛ

«Успешный старт» - AITO SERES и Dr.Aktiv

и «Экспансия года: переход бренда с местного на федеральный уровень». Номинация в партнерстве с АБКР - DDX Fitness

«Бренд-прорыв» - FitStars, LAMM и Magnetto.pro

и «HR-бренд» - IEK CAREER и TION

и «Успешный ребрендинг» - IEK и OctoSkills

и «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения». Номинация в партнерстве с АКАР – IEK и THERMAGENT

и «Креативный бренд» - SHOT и WUCHT

и «Продукт нового поколения: Инновационные решения» - TION

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в 3-ем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

Оператор – Агентство Point Passat.

– Агентство Point Passat. Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ.

– АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ. Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.

Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co.