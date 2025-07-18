Спектакль-перфоманс в галерее «Веллум» с элементами модного показа: «Пальто Рогинского» — путешествие в андеграунд 60-х по сценарию Любови Агафоновой.

Галерея «Веллум» на один вечер превратилась в богемную квартиру 1960-х, где смешались искусство, музыка, мода и дух советского андеграунда. Спектакль «Пальто Рогинского» — это не просто театральная постановка, а многослойное действо, в котором зрители стали гостями квартирника с рок-музыкантами, художниками-нонконформистами и «фирмачами», привозящими дефицит с Запада. Этот перфоманс был с успехом показан на «Ночи музеев» в прошлом году.

Квартирник, где встречаются эпохи

Публицист, искусствовед, академик РАХ Любовь Агафонова создала атмосферу, в которой шестидесятники, рокеры и модники существуют в одном пространстве. Гости оказались на импровизированном вечере, где Сергей Рыженко (в роли самого себя) исполнял «Пригородный блюз» и «Старик Козлодоев», а в углу галереи спекулянт, в исполнении актера Александра Поверина, предлагал редкие картины и модные вещи.

Вспоминали на вечере про Александра Липницкого, легенду московской арт-сцены, у которого впервые на даче на Николиной горе играл «Аквариум». А его дочь Анна Липницкая воплотила образ Регины Збарской, первой советской супермодели, в легендарном «Доме моделей» на Кузнецком мосту в Москве. Художник Михаил Молочников перевоплотился в художника Михаила Рогинского, с бидоном в руках и в красных валенках. Актер Давид Ниамиди и Любовь Агафонова рассказывали про выставленные в галерее работы. Спектакль проходил среди подлинных картин Оскара Рабина, Анатолия Зверева и самого Михаила Рогинского.

Эко-мода от бренда BOYARI: искусство без границ

Важной частью перфоманса стал показ коллекции бренда BOYARI, российско-французского проекта, создающего одежду из яблочной кожи и других инновационных материалов. Ольга Бояринова, основательница марки, представила также арт-объекты- невесомые скульптурные платья, которые парили под сводами галереи.

Режиссер Михаил Жерневский комментировал дефиле в стиле «Бриллиантовой руки» под меланхоличную французскую музыку: «В то время даже яблочные чипсы были удивительны, а теперь — и одежда». Показ был разделен на две части. В первой демонстрировали одежду pret-a-porte. Вторая часть дефиле была посвящена кутюрной коллекции Ольги Бояриновой,покорившей когда-то Париж. Образы были дополнены аксессуарами от концептуального магазина «В-Planet», обувью от Виктора Рождественского и украшениями из натуральных камней от бренда КАМЫ.

«Пальто Рогинского» — это не просто спектакль, а ностальгический эксперимент, где мода, музыка и живопись слились в единый перфоманс. Галерея «Веллум» и Любовь Агафонова вновь доказали: искусство не знает границ.

Напомним, что в галерее “Веллум” в рамках “Культурной среды” также прошел показ культовой оперы русского авангарда «Победа над солнцем», где Казимир Малевич впервые использовал черный квадрат как часть декораций. В основе – футуристический сюжет о победе технологии над природой. В 1913 году это произведение стало манифестом разрыва с прошлым. Мастерство и харизма актера театра и кино Сергея Фролова погрузило зрителей в атмосферу бунтарского искусства начала прошлого века. Актер точно передал авангардный дух произведения через выразительное чтение футуристических текстов Алексея Крученых, Велимира Хлебникова и фрагментов из либретто оперы. Музыкальное сопровождение Филиппа Ноделя с ансамблем старинных духовых инструментов добавило перфомансу особую глубину. Лекция от искусствоведа Любови Агафоновой раскрыла контекст: почему «Победа над солнцем» стала манифестом отказа от старого искусства и как это соотносится с современным перформативным языком. Действие проходило среди картин – ровесников оперы «Победа над солнцем» 1913 года: «Портрет Бориса Эндлера», кисти Михаила Матюшина 1911-1913 год, «Абстрактная композиция» Алексея Крученых, картин основоположника русского футуризма Давида Бурлюка.

В рамках ночи музеев в этом году прошел показ иммерсивного спектакля с элементами концерта «Мастерская Орфея» по книге Любови Агафоновой «Пари с Хароном». Спектакль - часть мультформатного проекта «Неизвестный 100». Зрители погрузились в историческую эпоху, познакомились с судьбами и творчеством советских гениев, которые изменили не только русскую, но и мировую культуру. Кроме того, посетители оказались в фантазийной мастерской Эрнста Неизвестного среди подлинных скульптур и рисунков, а также артефактов его времени. Аудитории впервые был представлен уникальный документ, подтверждающий мировую значимость творчества русского скульптора Эрнста Иосифовича Неизвестного. Проект «Неизвестный 100» реализуют Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Музей истории МИЭТ, УК «Веллум», культурный центр Community, МГАХИ имени В. И. Сурикова, студии Сергея Соловьева «Синема Лайн» и «С.С.С.Р.», при участии других государственных институций и международных специалистов: куратор и основатель УК Веллум Любовь Агафонова, сербский продюсер Синиша Лазаревич, архитектор Алексей Комов, коллекционер Василий Зубаткин, искусствовед Павел Павлинов, продюсер Артемий Белов и Тимур Юнусов большой ценитель и коллекционер работ художника.