В Париже, в рамках Недели Высокой моды состоялся самый ожидаемый показ - новый креативный директор Maison Margiela Гленн Мартенс представил свою дебютную коллекцию Artisanal FW/2025.

Прошедшее шоу не про сиюминутные тренды и не о стремлении переписать ДНК бренда. Наоборот, дебют Гленна Мартенса стал манифестом уважения к истокам: «Причина успеха модных Домов - в их фундаментальных ценностях и кодах. Именно их мы должны уважать, вступая в роль нового креативного директора. Но настоящая красота в том, чтобы овладеть ими и представить их миру по-новому”, - прокомментировал дизайнер. И кутюрная коллекция - безукоризненное олицетворение этих слов.

Первое, что завораживает и приковывает внимание - маски: инкрустированные камнями; из красного металла, кожи, или сделаны как будто из папье-маше. Сегодня, когда кастинг - инструмент маркетинга и еще один способ добиться виральности показа в соцсетях, Мартенс идет против течения, обезличивая моделей. Он отдает предпочтение следовать философии марки, ссылаясь на дебютный показ Мартина Маржелы весна-лето 1989 года. Главная цель этого приема - привлечь внимание к одежде, а не к моделям, которые ее носят.

«Целостность одежды - это то, с чего все начинается: одежда должна говорить сама за себя. Вот почему Маржела маскировал своих моделей. Сегодня я действительно стараюсь говорить об одежде - она на первом месте. И надеюсь, что сама одежда получит отклик в соцсетях!» - говорит дизайнер.

Показ, разделенный на «главы» (так назвал их сам Мартенс), начался с прозрачных структурных образов из пластика, символизирующих «новую эру» и начало нового пути. Затем шоу погрузилось в более готическое настроение, на это намекали два образа с капюшонами, напоминающие «церковные» скульптуры. Внимание обострилось, когда на подиум вышли модели, окутанные металлизированной золотой фактурой, которая пленила своими переливами и игрой цвета. Следующая «глава», словно вдох - легкий и деликатный: воздушные перья, тюлевые цветы, кружевные аппликации. Эти образы не нарушали ритм коллекции, напротив, добавили поэтичности и меланхоличности.

Большинство образов в коллекции были нарочито состарены - еще один оммаж в сторону основателя. Как выяснилось позже, некоторые вещи Гленн Мартенс приобрел в парижском секонд-хенде Guerissol, чтобы потом полностью деконструировать, переосмыслить и придать новый дизайн. Гленн Мартенс расшифровал один из важных кодов марки - мастерство портновского искусства: «Ремесленничество всегда было основополагающим выражением Maison Margiela, и эта первая коллекция, чтобы установить тон голоса и восстановить связь с главными ценностями Дома через мою интерпретацию», - когда за дело берется истинный бельгиец, умеющий видеть красоту там, где её возможно нет - происходит абсолютная синхронизация с наследием модного Дома.

Но в коллекции дизайнер выказал дань уважения не только к Мартину Маржела, но и своему предшественнику Джону Гальяно: когда появились модели в драпированных платьях из полупрозрачного джерси, а под ними скрывались экстремально затянутые корсеты в духе «девушек Гибсона» (к слову, силуэт, который особенно ценил Гальяно).

«Мне нравится все, что он здесь сделал. Джон - гений кутюра. Он создал свой собственный фантастический мир, и продукт был очень тесно с ним связан. Я никогда не смогу быть Джоном: только одна причина в том, что я не такой уж хороший рассказчик» - поделился Мартенс в интервью для Vogue. Тем не менее, Гленну Мартенсу удалось «рассказать» свою историю, пропустить через себя главные смыслы и представить современный взгляд на традиционные вещи.

Вы спросите, откуда у ex-дизайнера Y/Project такая тонкая работа с материалом и ремеслом?! Во-первых, Гленн Мартенс из «высшей лиги» выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене, что уже само по себе заявка. Во-вторых, в прошлом Мартенсу посчастливилось стать приглашенным дизайнером в Jean Paul Gauiltier и создать кутюрную коллекцию для французского Дома: «Это дало мне очень мощный опыт по пониманию потребностей и желаний клиента haute couture. Но дело в том, что ценность демонстрации того, что вы чрезвычайно богаты - просто не вписывается в язык Maison Margiela. Мы собираемся найти другую форму роскоши», - наглядный ответ прозвучал в артизанальной коллекции!

Удивительно, но Гленна Мартенса с Маржела связывает не только их альма-матер в Антверпене: оба дизайнера проходили стажировку как подмастерье у Жан-Поля Готье в Париже, просто с разницей в несколько лет.

Тем самым, Гленн Мартенс в лишний раз подтверждает свою профессиональную многогранность. Создавать нечто уникальное и с особыми смыслами для Maison Margiela и параллельно переключаться на абсолютно противоположную сторону - Diesel, креативным директором которого он тоже является. Для дизайнера Diesel - это улица, рейв, поп. Мартенс и сам себя считает «уличным» парнем, что также перекликается с эстетикой Margiela: «Я в большей степени человек улиц. И я действительно думаю, что реальность повседневной улицы также была отправной точкой для Мартина. И это то, с чем я хочу снова связаться».

Показ прошел в парижском культурном центре Le Centquatre: именно здесь в 2008 году Мартин Маржела провёл финальное юбилейное шоу (20 лет Maison Margiela), тем самым завершив свой путь в роли основателя и дизайнера собственного модного Дома. И Гленн Мартенс вновь подчеркивает взаимосвязь с историей марки.

Несмотря на творческую составляющую в работе креативного дизайнера, Гленн Мартенс не терял из виду образ реальной женщины, для которой он создает коллекцию: «Она может быть в роскошном шифоновом платье или строгом кожаном пальто, она спокойно выйдет в дождь, чтобы дойти до ужина пешком - ведь ждать такси слишком долго. Она без колебаний отправится на арт-открытие и будет пить вино из пластикового стакана. Она сама скручивает сигареты, а её красота и сексуальность - определённо в отношении к жизни», - такой и получилась коллекция: с характером, слегка мрачной, но живой, а главное - настоящей!

Гленн Мартенс - не аннулирует прошлое, а делает его вновь актуальным, переосмысляя концепцию Maison Margiela, тонко чувствуя современную повестку и умение работать, не нарушая устоявшиеся принципы.