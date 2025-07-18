Проведите лето с пользой: укрепляйте тело, заряжайтесь энергией и находите новых друзей. Регулярные тренировки помогают сохранять баланс в динамике большого города. Одежда True Fit создана, чтобы спорт стал естественной частью повседневной жизни мегаполиса. Команда belle you разработала капсульную коллекцию, идеально подходящую для активных и расслабляющих моментов. Универсальные фасоны гармонично вписываются в любые виды спорта — от тенниса и падела до гольфа, бега, йоги и воркаута, оставаясь стильными элементами городского гардероба.

Особенности коллекции:

• Премиальные материалы: шелковистый модал, эластичная микрофибра и инновационная дышащая плащевка обеспечивают свободу движений, легкость и поддержку.

• Термоспаянные швы Heat Seal: гладкие, аккуратные, не чувствуются на теле, не натирают и не оставляют следов.

• Акцент на фигуру: деликатные сборки на топах выгодно подчеркивают зону декольте, дизайнерские кокетки на шортах и легинсах формируют выразительный силуэт.

• Функциональные детали: топы с чашками-вкладышами для усиленной поддержки, скрытые внутренние кармашки в брюках и шортах для мелких вещей.

• Палитра коллекции: сочный лайм, ярко-розовый, насыщенный томат — для энергичного настроения, а также классические цвета — серый, черный и молочный.

В качестве аксессуара — стильная бутылка для воды в четырех цветах под любой образ. Она станет вашим верным спутником и поможет сохранять водный баланс каждый день.