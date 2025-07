17 июля 2025 года в столице состоялось значимое мероприятие для профессионалов индустрии моды и красоты — XII конференция Fashion Dive. Площадка на базе Дворца культуры объединила свыше 600 участников, включая представителей бизнеса, маркетинга, e-commerce и технологий, для обсуждения актуальных трендов и стратегий развития fashion-ритейла.

Программа форума была построена вокруг восьми ключевых направлений: от построения эффективных стратегий развития и современных методов в продвижении брендов до цифровизации, роли искусственного интеллекта и изменений в секторе красоты.

Мероприятие собрало экспертов и лидеров отрасли, в числе которых представители ведущих компаний и брендов — Lamoda, 12 STOREEZ, VASSA&Co, FINN FLARE, Стокманн, SOKOLOV, MIXIT, ELIS FASHION RUS, True Red, M.Reason, AMAZING RED, Oomph, Le Journal Group, 4Forms, ТВОЕ, Japonica, First in Space, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, Гельтек и других. Среди спикеров — руководители digital-направлений, специалисты по AI и авторитетные маркетологи отечественного fashion-рынка.

Fashion Dive 2025 стала не просто площадкой для дискуссий, но и стратегическим форумом для обмена best practices в условиях продолжающейся цифровой трансформации. В центре внимания — клиентоориентированность, устойчивое развитие и инновации как драйверы конкурентоспособности ритей

Отдельный интерес вызвала живая дискуссия о маркетплейсах — как их роль меняется для брендов моды и красоты. Участники поделились противоположными взглядами: с одной стороны, маркетплейсы рассматриваются как инструменты расширения охвата и получения данных о поведении клиентов, а с другой — как фактор риска потери контроля над позиционированием бренда, снижения маржи и усложнённого удержания аудитории. Также поднимались важные аспекты взаимодействия между собственными онлайн-магазинами брендов и сторонними платформами, а также вопросы по прозрачности комиссий и алгоритмов.

По итогам обсуждения эксперты сошлись во мнении: эффективная стратегия должна гармонично сочетать использование маркетплейсов с развитием собственных продаж, что требует гибкости и адаптивности в управлении каналами.

Fashion Dive 2025 в очередной раз доказала, насколько важны объединение экспертного сообщества, обмен знаниями и готовность к переменам. Только через интеграцию технологий, опору на клиента и омниканальность возможен устойчивый рост в условиях постоянно трансформирующегося fashion-рынка России.