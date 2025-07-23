Дизайнера Юима Наказато отличает особое умение - c ювелирной точностью выбирать соратников для своих проектов. В первую очередь он опирается на схожие ценности. Сложно представить более подходящую для показа-перфоманса локацию, чем Palais de Tokyo - центр современного искусства, исследующий все сферы художественного самовыражения, который открыл свои двери 9 июля, чтобы совместно с дизайнером постигнуть хрупкость и беззащитность человеческого тела перед силами природы.

Как обычно, Наказато искал вдохновение в природе, размышляя о происхождении одежды. В своих поисках он дошел до места экстремальной мерзлоты Лапландии - самой северной провинции Финляндии, строя умозаключения на тему происхождения одежды. В места завораживающего северного сияния дизайнер отправился в сопровождении танцора и художника Евгения Ганеева, перед которым стояла непростая задача: в условиях холода позировать перед камерой дизайнера не прикрытым. Таким образом, Наказато подчеркивает фундаментальную роль одежды, одновременно с этим раскрывая беззащитность и хрупкость человеческого тела на контрасте с замерзшими водами, представляющими уникальный пейзаж из форм и красок. Те пейзажи определили цветовую палитру, а фотографии были увеличены и перенесены на ткани в качестве принтов для некоторых образов.

В кутюрной коллекции FW/2025 содержится сообщение о современных глобальных событиях: таяние льда и его превращение в декоративные элементы демонстрируется через танец Ганеева и перфоманс с разлитыми чернилами на белом одеянии, покрывавшем тело танцора. Пока чернила растекались в руках самого дизайнера, Ганеев, будто борясь со стихией, пытался подняться на ноги, чтобы исполнить эмоциональный финал, к началу которого Наказато уже нарисовал платье - символ тающего льда.

Будучи человеком глубоко чувствительным и наблюдательным Юима выбрал для себя путь сохранения природного наследия и мастерства. Его участие в качестве приглашенного дизайнера на Неделе Высокой моды в Париже - это способ поддержать идею Синдиката о защите и сохранении высокого искусства и передаче его будущим мастерам, вопреки обществу потребления, снедаемого экономической рациональностью.

Кутюрные работы дизайнера - лаборатория ответственной моды, где добросовестно подходят к выбору всего, начиная с материалов и заканчивая фабриками. Такое щепетильное следование устойчивой моде привело японского модельера к потребности внедрять новые технологии и материалы. Так, он использует волокна, получаемые путем микробной ферментации, или выращенные без использования пестицидов и химических удобрений, требующие мало воды при выращивании и поддающиеся вторичной переработке. Он проводит эксперименты в области печати и окрашивания. Совместно с крупным партнером активно продвигает внедрение технологии цифровой печати, которая позволяет создавать разнообразные образы, минимизируя расход воды и тепла, а также производить только необходимое количество продукции. В свою очередь, ателье предлагает услуги по индивидуальному пошиву из старых вещей.

Такой ценностный подход и положил начало любви к ручному труду. А дух инноватора позволяет осваивать особые методы производства в собственной мастерской, приглашая специалистов с особыми навыками и техниками присоединиться к его команде, а также формируя коллективы, по своему мастерству подходящие к тематике каждой сезонной коллекции.

В этот раз сотни часов ушли на изготовление украшений из керамической глины, покрытые платиновой глазурью и напоминающие футуристические объекты. Уникальные драпировки, созданные десятками слоев шелковой органзы и подвешенные на нитку, платья из сотен метров металлических цепочек, выложенных вручную, а также связанные из мохера и проволоки - настоящие арт-объекты. Образы коллекции под названием Glacier символизируют силуэты, которые подобны таянию льда - они изменяют форму при каждом движении. Концептуальный макияж и укладки моделей, выполненные самобытным художником, главным директором по макияжу и укладкам бренда Shisheido Хирофуми Кера, вторили коллекции своей выразительностью.

Мы можем с уверенностью утверждать, что такое поэтическое видение было сформировано под влиянием детского опыта, переживаемого в семье скульптора и ювелира и побуждающего маленького мальчика уже тогда искать способы самовыражения в изготовлении одежды, прежде чем поступить на факультет моды Королевской академии изящных искусств Антверпена.

Но что делает этого человека с умиротворенным взглядом и выверенными движениями всегда победителем, удостоенным множества наград? Наполнять жизнь смыслом, следовать ценностям, непрерывно стремиться к самосовершенствованию - это сделает жизнь достойной, чтобы ее проживать подобно жизни нашего героя, который обеспокоен влиянием модной индустрии на состояние планеты, кого не закрутил коммерческий вихрь, и кто в форме бескорыстного участия и глазами вопрошающего смотрит на мир и делает все, чтобы ему было легко. Есть люди от сердца, верим!