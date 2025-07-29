В этом году в Москве откроется уникальное арт-пространство художницы Linda de La.

Это новая локация с четкой миссией: через выставки и лекции поднимать социально значимые темы. Язык искусства универсален. Он способен преодолевает границы и идеологические барьеры вызывать сильные эмоции и разрушать устаревшие стереотипы, инициировать общественный диалог и способствовать эмоциональному исцелению.

В арт-пространстве Linda de La Art Area будут проходить выставки, мастер-классы, перформансы и образовательные программы чтобы вовлечь аудиторию в активный диалог, тем самым способствуя социальным изменениям. Первой экспозицией пространства станет выставка «Только не говори маме». Это иммерсивное путешествие по пространству боли, молчания и исцеления. Шесть комнат, каждая из которых — внутреннее пространство переживания, символизируют разные грани травмы, связанной с насилием над детьми. Здесь говорят не только стены — говорит тишина между словами, страх, застрявший в горле, и попытка вернуть себе голос.

«Только не говори маме» — не линейная экспозиция, а медленно раскрывающаяся квартира-признание. Пять комнат открываются по одной в месяц, словно страницы дневника, который ребёнок решился читать вслух.

Первая дверь — кухня. Обычно здесь пахнет хлебом и общим смехом, но я меняю температуру воздуха, оттенок света и ритм звуков, чтобы показать: на месте привычной теплоты может поселиться холод, будто газ выключили навсегда. Разломанный стол символизирует трещину в семейной географии: за ним уже нельзя вместе обедать, слова разбегаются, как осколки посуды.

Следующие помещения — гостиная, детская, ванная, коридор памяти — я раскрою позже, позволяя зрителю прожить паузы между «ударом» и «эхом». Так зритель настраивает слух и сердце, прежде чем услышит новые истории», - делится художница Linda de La.

Это будет не классическая выставка, а иммерсивный опыт: с арт-объектами можно взаимодействовать — они «дышат», звучат, меняются. Во время выставки пройдут лекции и мастер-классы по арт-терапии, чтобы не просто увидеть боль, но и найти инструменты для работы с ней. А также, возможность быть услышанным, потому что исцеление начинается с проговаривания.

Как поддержать проект?

Сейчас идет сбор средств на краудфандинговой платформе «Планета». Цель — чтобы выставка состоялась и дотянулась до тех, кто особенно нуждается в поддержке. В рамках проекта планируется создание кризисных центров для женщин и детей, сообщества, которое помогает безработным и пожилым, а также проведение мероприятий, где творческие люди ищут себя.

Искусство не изменит прошлое, но может изменить настоящее и самое главное будущее. Если это про вас, про ваших близких или просто про мир, в котором мы живем, — поддержите проект, чтобы боль перестала быть невидимой.