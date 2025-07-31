Накануне своего юбилея Народный артист России Максим Викторович Аверин анонсировал старт продаж своей книги «АВЕРИН».
Впервые за свою биографию Максим Аверин выпустит коллекционное мультимедийное издание, работа над которой продолжалась 2 года и включило в себя более 20 авторских фотосессий и ранее неизданные стихотворения Максима Викторовича, эксклюзивные материалы, аудио- и видео контент, мысли, размышления, яркие моменты из жизни артиста.
Книга об искусстве, о судьбе, о мгновениях, о чувствах, объединенных одним словом - ЖИЗНЬ!
Лимитированный предзаказ книги стартует с 17 июля и дает возможность посетить презентацию и встретиться с Максимом Авериным в Москве и Санкт-Петербурге.
Максим Аверин: «Я люблю фотографию. Она, как крупный план в кино, может запечатлеть момент твоих эмоций.
Я хочу поделиться с вами, мои дорогие, своими моментами счастья. На этом новом этапе своей жизни.»
В продаже с 25 сентября 2025 года.
Тираж: 5’000 экземпляров.
Автор идеи и стихов: Максим Аверин
Фотограф: Ирина Заргано
Продюсер: Владимир Славский
Издательство: VGRAF
Подробная информация на сайте: averinbook.ru