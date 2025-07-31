Более 500 гостей со всей России, а также из ОАЭ, Франции и Великобритании собрались в живописном Аварал-парке, чтобы стать частью уникального события: брендом ARSHAEVY был представлен масштабный свадебный показ под символичным названием «Полотно времени». Мероприятие стало не только настоящим fashion-событием Кавказа, но и открытием нового этапа в истории марки — официальным стартом премиального свадебного бюро ARSHAEVY Wedding.

Модный показ, будто сошедший со страниц прекрасной легенды, прошёл у подножья Сулакского каньона. Шоу началось с театрализованной реконструкции древнего горского свадебного обряда и сопровождалось специально написанной музыкой, передающей дух народов Дагестана.

На подиуме, окружённом горами, сестры-дизайнеры Айша и Мадина Аршаевы представили 43 кутюрных образа из дебютной коллекции ARSHAEVY Wedding. Все наряды выдержаны в эстетике modest fashion и сочетают утончённость с глубоким уважением к национальным корням. «Каждый свадебный наряд содержит в себе отсылку к нашим корням, обычаям и традициям народов Дагестана», — рассказала Айша Аршаева.

Мадина Аршаева подчеркнула: подготовка к показу заняла всего два месяца, в течение которых команда работала в режиме нон-стоп. Результат — поистине впечатляющее шоу, которое одновременно транслировалось на большом экране в кинотеатре «Октябрь» в Махачкале. Средства от трансляции были направлены на благотворительность.

Бренд ARSHAEVY, известный своей эклектичной работой в направлении modest fashion, снова подтвердил свой статус одного из самых ярких и самобытных на Кавказе. «Полотно времени» стало не просто модным мероприятием, а культурным манифестом, в котором прошлое и современность, традиции и высокая мода слились в единое художественное высказывание.

Фото предоставлены организаторами.