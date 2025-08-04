В самом сердце Рима, у стен Castel Sant’Angelo, Dolce & Gabbana представили коллекцию Alta Sartoria - оду католической эстетике, воплощенную в роскоши Высокой моды. Шоу развернулось под мраморными взглядами ангелов Бернини на мосту Ponte Elio: роскошные фактуры, золото, драгоценные вышивки - всё отсылало к величию церковных облачений. Здесь каждый образ был не просто вещью, а символом красоты, веры и вечности.

Доменико Дольче и Стефано Габбана вдохновились торжественностью католической церкви: от архитектуры храмов до иконографии и церковного шитья. Бархатные мантии и плащи отсылали к облачениям священнослужителей, а корсеты из золотой филиграни напоминали литургические облачения. Вышивка вручную: кресты, нимбы, витиеватые орнаменты - отсылки к алтарным покровам и старинным реликвиям.

Католическая эстетика - не просто визуальный приём, а часть кода Dolce & Gabbana. Дизайнеры начали обращаться к ней задолго до громких музейных выставок, что подтверждают оцифрованные снимки на Vogue Runway. Так, на миланском показе осенью 1997 года, вдохновленными религиозными процессиями юга Италии, можно было увидеть строгие черные костюмы, вновь отсылающие к облачениям священников и детали, напоминающие церковные мотивы.

Не только Dolce & Gabbana обращаются к теме католицизма - сакральные мотивы звучат в моде уже не одно десятилетие. В 1988 году Кристиан Лакруа представил коллекцию, вдохновленную югом Франции с его античным, средневековым и христианским наследием. Один из образов - жакет с инкрустированным крестом, стал изящным напоминанием о том, что религия - большая часть истории и её визуальный код, уже давно вплетенный в повседневность, находит отражение и в Высокой моде. Интересно, что именно этот жакет из кутюрной коллекции Christian Lacroix выбрала Анна Винтур для своей первой обложки в американском Vogue. Номер вышел в ноябре 1988 и навсегда остался в истории.

Католическая символика в моде - это не только кресты, но и целый спектр образов и смыслов. От роскошных облачений священников до аскетичных силуэтов монахинь, от алтарных драпировок до символичных головных уборов - эти визуальные отсылки переосмысливали Кристобаль Баленсиага, Жан-Поль Готье, Карл Лагерфельд, Джон Гальяно и другие дизайнеры.

Роскошная символика католической церкви вдохновляла и Джанни Версаче. В своей последней кутюрной коллекции Versace FW/1997 Джанни объединил роскошь моды с католической символикой. Золотые фактуры, мерцающие платья, кресты, расшитые вручную, и драпировки, будто заимствованные у алтарных покрывал, создавали атмосферу торжественной святости. Финальный выход Наоми Кэмпбелл: мини-платье невесты, сияющее, как реликвия, стал кульминацией. Всего через неделю после показа Джанни не стало - и эта коллекция навсегда осталась его прощальным, почти сакральным посланием.

Провокация всегда была в ДНК Джона Гальяно, на шоу Christian Dior Couture FW/2000 появился «священник» в литургическом облачении. Дизайнер мастерски играл с темами греха, власти и запрета, превращая религиозные символы в инструмент модного высказывания.

Сакральная тема прозвучала и в коллекции Стефано Пилати для Yves Saint Laurent FW/2010. Несмотря на заявления креативного дизайнера об отсутствии религиозных аллюзий, визуальные коды католицизма читались безошибочно. Чёрные мантии, накидки, плотный хлопок, строгие белоснежные воротнички и силуэты, будто заимствованные из монашеских гардеробов, создавали атмосферу сдержанной святости. Дизайнер объяснял коллекцию как размышление о защите и оммаж архивам модного Дома, но в итоге показ оказался на грани между духовным и светским.

Католическая тема нашла новое звучание в коллекции Alexander McQueen Pre-Fall 2013. Под руководством Сары Бёртон коллекция стала эстетическим гимном скромности и церковной строгости. Вдохновленная англиканской религиозной традицией, дизайнер переосмыслила силуэты священнослужителей и монахинь: длинные бархатные платья, закрытые воротники, белоснежные воротнички и накидки, напоминающие монашеские вуали.

Снова возвращаясь к Dolce & Gabbana, невозможно не упомянуть коллекцию FW/2013, где дизайнеры буквально «переписали» византийские иконы. Мозаики собора Монреале засияли на платьях, золото алтарей на тканях, священные символы в декоре. Образы напоминали не только о моде, но и о святых.

Не меньшее впечатление произвела коллекция Guo Pei FW/2017, церковная роскошь и религиозная символика предстали в образах Высокой моды. На фоне готических интерьеров бывшей тюрьмы Марии-Антуанетты модели в коронах и золотых платьях словно сошли с фресок соборов: кресты, реликварии, ткань с мотивами куполов швейцарского храма - каждый образ был пропитан духом католической величественности.

Еще одним важным эпизодом в разговоре о католицизме в моде - Met Gala 2018 года. Темой вечера и одноименной выставки Института костюма стала: Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination - «Небесные тела: мода и католическое воображение».

Образы звезд стали настоящими визуальными метафорами католической эстетики - от алтарей до папских регалий. Рианна блистала в образе от Maison Margiela: расшитая митра, сверкающий крест, мини-платье и накидка. Сара Джессика Паркер появилась в платье Dolce & Gabbana с настоящей миниатюрной сценой Рождества на головном уборе. Дженнифер Лопес выбрала платье Balmain с крестом из камней на груди. Стелла Максвелл стала музой Moschino, в расшитом золотыми пайетками и камнями платье украсила красную дорожку. А Чедвик Боузман - один из самых запоминающихся гостей вечера, появился в костюме Versace с накидкой и крестами.

Католицизм, с его богатой символикой и многовековой иконографией, давно стал источником вдохновения для кутюрье. И хотя католическая церковь зачастую относится к таким заимствованиям с терпимостью, особенно когда они наполнены уважением, дизайнеры всё же балансируют на тонкой грани. Важно, чтобы обращение к сакральным кодам было не просто эффектным, но и осмысленным, не забывая о внутреннем такте.