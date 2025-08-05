В России создали нейросетевую модель предиктивной тренд-аналитики для моды и дизайна TRENDBOOKS.AI.

Состоялся официальный релиз проекта TRENDBOOKS.AI — первой цифровой платформы нейросетевой предиктивной тренд-аналитики в России, где собраны трендбуки нового поколения: аналитические отчёты о моде, тканях, цветах и покупательском поведении, адаптированные под реалии российского.

Уже сегодня доступны трендбуки для селлеров, байеров, дизайнеров, производителей и других представителей индустрии моды. В планах — расширение на другие направления дизайна.

Что такое TRENDBOOKS.AI?

TRENDBOOKS.AI - это нейросетевая модель, которая анализирует поведенческие сдвиги, архетипы потребления, культурные сигналы и траектории спроса. ИИ модель показывает то, чего не видят люди:

смыслы, которые только зарождаются;

зависимости между эстетикой и покупкой;

тренды, которые появляются до того, как их можно «почувствовать», и многое другое.

TRENDBOOKS.AI — это искусственный интеллект, который работает как дизайнер, стратег и маркетолог одновременно. Он считает, а не предугадывает данные.

Это витрина профессиональных трендбуков - документов, которые помогают бизнесу в индустрии моды принимать решения на 6–18 месяцев вперёд.

На сайте представлены издания, разбитые по сегментам и сезонам, включая:

Fast Fashion & Marketplaces AW25/26 - для селлеров на маркетплейсах: WB, Ozon, Lamoda, Sima-Land;

для селлеров на маркетплейсах: WB, Ozon, Lamoda, Sima-Land; Mid & Mid-Up AW25/26 & SS26 - для шоурумов, капсульных брендов, локального ритейла;

для шоурумов, капсульных брендов, локального ритейла; Premium & Luxury Ahead 26/27 - для бутиков, ателье, fashion-директоров и концептуальных марок.

Каждый трендбук создан на основе данных продаж, макроэкономики, анализа TikTok, маркетплейсов, визуальных платформ и культурных сдвигов.

Отчёты включают цветовые палитры, ткани, формы, SKU-структуры, архетипы покупателей, стратегии дропов, рекомендации по продвижению и визуальному контенту.

“Очень интересное приложение, реалистично отображает будущие тенденции в моде. Замечательное применение искусственного интеллекта в дизайне одежды. Планирую использовать в дизайне коллекций бренда BASK”, - Сергей Богданов, генеральный директор НПФ БАСК (BASK).

Зачем это бизнесу?

Платформа закрывает сразу несколько задач:

Что шить / заказывать : от дропов до базовых линеек

: от дропов до базовых линеек Когда запускать : оптимальные окна по месяцам и сезонам

: оптимальные окна по месяцам и сезонам Как продавать : TikTok-контент, оформление карточек, визуальные сюжеты

: TikTok-контент, оформление карточек, визуальные сюжеты Как снизить риски: избежание остатков, прогноз отказов и возвратов

“В современном мире, где скорости каждый день растут и повышаются, мы видим, как стремительно зарождаются тренды и как быстро они сходят на нет. Для предпринимателя в фэшн индустрии особенно важно уметь встраивать эти волны в свою деятельность и в свой ассортимент, так как именно соответствие трендам является одним из важнейших факторов для покупки для конечного потребителя. Самостоятельный анализ рынка и тенденций зачастую становится огромной нагрузкой для дизайнера или креативного директора бренда одежды и интеграции ИИ в этот процесс может быть крайне продуктивна. Я счиатю, что прогноз искусственного интеллекта может стать прекрасной отправной точкой для разработки новой коллекции, он не так затратен, как прогнозы от крупных тренд агентств, поэтому даже небольшие нишевые бренды могут себе его позволить, формируя конкурентное преимущество, экономя ресурсы для непосредственно дизайна, не растрачивать их на постоянный поиск новых веяний. Именно умение гибко и быстро реагировать на спрос станет сильной движущей силой для брендов, которые сумеют интегрировать современные инструменты работы с тенденциями”, - Людмила Никишина, дизайнер, основатель бренда Luda Nikishina.

Как это работает?

TRENDBOOKS.AI работает как онлайн-магазин: вы заходите, выбираете нужный трендбук, оплачиваете и получаете PDF-доступ сразу после покупки. Также доступна профессиональная подписка - с полным доступом ко всем изданиям.

Почему это важно сейчас?

В 2025 году более 66% оборота модной индустрии в РФ приходится на маркетплейсы. Потребитель стал избирательным, тренды локализовались, а дизайнерские решения требуют опоры на реальные данные. TRENDBOOKS.AI — это переход от вдохновения к точному планированию.

В июне 2025 года проект TRENDBOOKS.AI был презентован на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Разработчик платформы TRENDBOOKS.AI - группа компаний ALFER.GROUP, команда, работающая на стыке моды и цифровых технологий с 1995 года, Среди проектов компании: MODA.RU — первое в России онлайн-издание о моде (1996); FASHION.RU — отраслевая платформа участников индустрии моды (1999); КРЕАТИВНАЯПЛАТФОРМА.РФ — экосистема платформенных решений для креативных индустрий.

