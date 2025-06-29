Санкт‑Петербург, июнь 2025 г. — Петербургский международный экономический форум -ПМЭФ 2025 вновь подтвердил свой статус одной из важнейших деловых площадок Евразии.

В этом году ключевым трендом форума стала интеграция технологий в традиционные отрасли экономики, и мода не осталась в стороне.

Знаковым событием стала презентация ALFER.GROUP проекта TRENDBOOKS.AI на питч‑сессии в рамках форума.

Петербургский форум как зеркало нового экономического ландшафта

ПМЭФ 2025 собрал свыше 20 000 участников из 140 стран, став ареной для обсуждения новых моделей сотрудничества в условиях многополярного мира. Форум прошёл под девизом «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Внимание к темам устойчивого развития, цифровизации и культурного капитала нашло отражение в ряде сессий, посвященных инвестициям в креативные индустрии и технологии.

Модная индустрия на ПМЭФ рассматривалась не просто как элемент культурного наследия, но и как драйвер новых технологий. Пример тому — питч‑сессии с участием стартапов, работающих на стыке fashion и high tech.

TRENDBOOKS.AI: будущее модных трендов в руках искусственного интеллекта

Презентованный ALFER.GROUP проект TRENDBOOKS.AI стал одним из ярких примеров интеграции искусственного интеллекта в индустрию моды.

Платформа сочетает алгоритмы машинного обучения, компьютерного зрения и анализ больших данных для прогнозирования модных трендов на горизонте 3, 5 и даже 10 лет.

Среди ключевых преимуществ решения:

Глубокий анализ истории моды и социокультурных процессов , включая взаимосвязь моды с политическими, экологическими и экономическими событиями.



, включая взаимосвязь моды с политическими, экологическими и экономическими событиями. Сокращение издержек и повышение устойчивости производства за счёт предиктивной аналитики.



за счёт предиктивной аналитики. Возможность стратегического планирования для брендов, байеров и ритейлеров на основе реальных данных и моделей потребительского поведения.



Питч‑сессия: взгляд инвесторов на fashion AI

Презентация TRENDBOOKS.AI вызвала живой интерес аудитории форума: инвесторы и представители креативных индустрий отметили коммерческий потенциал проекта и его актуальность для трансформации модной экосистемы в России и за рубежом.

«Для нас участие в ПМЭФ 2025 стало возможностью не только продемонстрировать возможности TRENDBOOKS.AI, но и обозначить будущее направления развития модного рынка. Искусственный интеллект сегодня — это не просто технология, а основа для создания новой культуры модной аналитики и развития модной индустрии в России», — подчеркнул Антон Алфер, генеральный директор ALFER.GROUP.

Что это значит для модной индустрии?

Проект TRENDBOOKS.AI отражает глобальную тенденцию: бренды всё чаще обращаются к data‑driven стратегиям.

В условиях повышенной волатильности рынков и запросов на устойчивость подобные решения позволяют не просто адаптироваться к изменениям, но и задавать вектор развития.

ALFER.GROUP, представив свой продукт на столь престижной площадке, делает значимый вклад в цифровизацию и интеллектуализацию модной индустрии, подтверждая, что будущее моды — за симбиозом творчества и технологий.