Хочу начать свою заметку о Петербургском международном экономическом форуме с искренней благодарности организаторам за их колоссальную, профессиональную и безупречную работу. Благодаря их усилиям была создана уникальная атмосфера мероприятия.

Не буду многословной о важности ПМЭФ для нашего великого города Санкт-Петербурга, а также для всей необъятной и самой большой страны мира — любимой Российской Федерации. Значимость форума трудно переоценить: он затрагивает все ключевые аспекты нашей жизни — экономический, политический, дипломатический, стратегический, научный, культурный и другие.

Как справедливо отметил наш Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин: «Есть нюансы». Действительно, нюансы есть везде и всегда. Один из них я не увидела на ПМЭФ и считаю это очень важным упущением.

На форуме не увидела ни одной художественной фотографии, посвящённой Санкт-Петербургу — одному из самых уникальных городов мира, нашей Северной Венеции. Город, который принимал гостей со всей России и из-за рубежа, выступая в главной роли хозяина, не был выделен никаким творческим образом. Это, на мой взгляд, неправильно.

Санкт-Петербург безусловно заслуживает того, чтобы быть представленным на форуме в виде красивых и масштабных фотографий. Хотя бы три: Петропавловская крепость — сердце города, Эрмитаж — мировой музей с одной из богатейших коллекций искусства (более 3 миллионов объектов культурного наследия!), и Петергоф — настоящее чудо света.

Было бы правильно разместить хотя бы одну галерею современных художников с работами, посвящёнными Санкт-Петербургу, чтобы гости могли приобрести картину города как память о нём. Это очень важный нюанс, который обязательно должен быть представлен на ПМЭФ.

И это совсем не коммерческий вопрос: Петропавловская крепость, Эрмитаж и Петергоф не нуждаются в дополнительной рекламе — поток туристов сюда не иссякает. Эрмитаж ежегодно посещают миллионы гостей, Петергоф — около 5 миллионов человек. Однако визитная карточка такого великолепного города, как Санкт-Петербург, должна быть на виду — как символ любви, уважения, ценности и, самое главное, благодарности нашему великому городу за то, что он у нас есть!