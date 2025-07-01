Алиса Лобанова, основатель российского бренда одежды NEVA, приняла участие в тематической сессии на ПМЭФ “150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее”.

Тема спортивной экипировки как одного из идеальных образов формы интересовала Алису Лобанову давно. Спорт в контексте и ДНК бренда существовал всегда, поэтому было принято решение сделать первую спортивную коллекцию, но уже для профессионалов — юных спортсменов и их наставников из школы большого тенниса Надежды Петровой. Лучшие ученики получат индивидуальные комплекты формы, разработанные и стилизованные специально для них.

“Мода всегда следует за спортом. Сегодня мы активно развиваем спортивное направление и планируем создавать экипировку по приемлемым ценам. Ни один талант не должен остаться за бортом из-за цены на кроссовки или футболку. Комплекты формы будут представлены в двух цветовых решениях: фирменном стиле детской школы большого тенниса Надежды Петровой и в цветах государственного флага России. Совпадение с государственной геральдикой неслучайно. Экипировка для маленьких спортсменов — это не просто вещи, а источник вдохновения и символ, позволяющий почувствовать гордость за себя, свою команду и свою страну. Думаю, что и в школах тоже было бы хорошо ввести единую спортивную форму в цветах государственного флага”, — прокомментировала Алиса Лобанова.

Воспитанию подрастающего поколения уделяется много внимания на уровне государства. Производство качественной и доступной российской спортивной экипировки — это один из самых эффективных способов не только укрепить экономическую независимость страны, но и привить детям любовь и уважение к флагу и цветам Родины.