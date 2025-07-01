Mark Formelle выпустил новую коллекцию «Славянские мотивы». Вдохновением для создания послужили народные символы, переосмысленные в минималистичном ключе.

Коллекция отличается тонкой декоративностью и лаконичностью форм, которые невероятно актуальны в современной городской моде. В капсуле натуральные материалы сочетаются с вышивкой, цветочными мотивами и продуманными силуэтами.

«Главная особенность коллекции заключается в использовании материала рами, получаемого из волокон крапивы. Его мы выбрали неслучайно. Этот материал имеет глубокие корни в нашей культуре. По внешнему виду и свойствам ткань напоминает лён, но превосходит его по прочности и устойчивости к износу. Ткань из рами лёгкая, дышащая и обладает с характерной фактурной поверхностью. Она не теряет форму и со временем даже становится мягче и комфортнее. Еще одним украшением коллекции стали национальные орнаменты, природные символы и цветочные паттерны, переосмысленные в современной графике», — рассказали в Mark Formelle.

Вторым ключевым материалом коллекции стал традиционный лён, узнаваемый и любимый за фактурность и экологичность. Сочетание рами и льна делает модели из коллекции не только эстетически привлекательными, но и функциональными — в них комфортно в любую погоду.

В коллекции представлены воздушные платья прямого силуэта, подчеркивающие естественную красоту, женственные платья-футляры с вырезом на спине, мягкие футболки, акцентные рубашки и топы и комплекты с брюками и шортами — удобные ансамбли, которые легко комбинируются между собой и создают расслабленный, но собранный образ. Лаконичные линии, продуманная посадка, идеальный баланс между мягкостью и структурой — всё это создаёт капсульный выразительный гардероб.

Коллекция выполнена в сдержанной гамме и ключевыми оттенками стали молочный, горчичный и бордовый и черный — глубокие и насыщенные цвета напоминают о связи с землей и природным началом. Эти оттенки легко комбинируются между собой и подходят для создания многослойных образов.