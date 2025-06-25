Культурно-просветительский фонд «Магия моды» и «3D Платформа» 24 июня представили новый проект «Гений русской моды и её соратницы».

На пресс-конференции в зале Ученых советов РГУ им. А.Н. Косыгина, при скоплении прессы, дизайнеров, представителей ведущих музеев, ректор крупнейшего университета в индустрии легкой промышленности и культурыодежды Белгородский В.С. поздравил создателей виртуального 3D-музея костюмов. Новый очень важный для страны проект посвящен творчеству великого русского модельера и театрального деятеля Н. Ламановой и её подруг — А. Экстер, В. Мухиной, Л. Поповой, В. Степановой и др. Революционерки в области костюма первыми в мире создали в 1920-е г. демократичный стиль одежды для «трудовой женщины». Для музея было оцифровано 45 подлинных и реконструированных костюмов великих мастеров. Каждый экспонат представлен в формате 3D-визуализации.

Наталия Козлова, президент Культурно-просветительского фонда «Магия моды» сказала: «Необычный союз «цифры и моды» дал широкие возможности для молодежи изучать творчество великих отечественных модельеров «на диване». Теперь в любом уголке нашей страны, от мала до велика, люди смогут посетить этот уникальный Виртуальный музей по ссылке: 3dplatforma.ru/lamanova. И понять, какие шедевры создавали великие русские творцы!».

Все расходы по оцифровке и запуску проекта взял на себя руководитель «3Д ПЛАТФОРМА» Константин Попов: «Мы с радостью поддержали создание виртуального 3D-музея Надежды Петровны Ламановой, чтобы у молодого поколения была возможность познакомиться с ее творчеством в современном формате 3D-визуализаций и погрузиться в детальное изучение представленных реконструкций».

Пресс-конференция стала волнующим диспутом среди многочисленной прессы, представителей Института искусств, Института дизайна, ведущих музеев ( ВМДИ, ГИМа, Музея-заповедника «Царицыно», Музея художественного текстиля и костюма при РГУ им. А.Н. Косыгина). Известные дизайнеры Е. Макашова и С. Сысоев, (+зав.кафедрой костюма в институте Дизайна) предложили посвятить 2026 год юбилею Н.П. Ламановой (165 лет со дня рождения) и организовать запоминающиеся мероприятия для молодежи. Вероятно, мы увидим не только приумножение экспонатов в Виртуальном музее костюмов, но и конкурс, и Бал, и множество образовательных программ. Креативные предложения приветствуются!