За 6 лет фестиваль вырос в крупнейшее событие арктического региона России. Количество посетителей в 2024 году превысило 20 000 человек за 2 дня, что дает все основания говорить о том, что это самое масштабное событие в Арктике, на которое гости покупают билет.

Фестиваль «Имандра» — это не просто музыкальный фестиваль, не фестиваль исторической реконструкции, — это культурологический проект, призванный объединить Северян и рассказать стране и миру об уникальной северной культуре и природе Арктического региона. На базе исторического периода северного средневековья (VIII-XIV вв.), объединив опыт культурного взаимодействия с различными народами, фестиваль формирует яркую, самобытную, современную северную субкультуру, чей паттерн должен считываться во всех регионах страны.

Фестиваль северной культуры «Имандра» — хедлайнер серии мероприятий, реализуемых под объединяющим событийным брендом Imandra Fest в г. Мончегорск.

Организатор — АНО «Агентство развития Мончегорска».

Анна Федорова, директор АНО “Агентство развития Мончегорска”: «Фестиваль северной культуры «Имандра» — точка роста Мончегорска и всей Мурманской области. Он объединяет природу, культуру, историю и современное искусство. Создает возможности для развития малого бизнеса, туризма и новых форм досуга на Севере. Фестиваль развивает и популяризирует новый образ современного Северянина, делая Арктический регион еще более открытым и привлекательным”. Жители Мончегорска и Мурманской области принимают активное участие в подготовке и проведении фестиваля. Событие стало признанным катализатором развития территории, к нему готовятся за несколько месяцев, шьют костюмы, придумывают образы. «Имандра» — яркий семейный фестиваль, в центре которого эпоха средневековья, а главные герои — представители северных народов. Фестиваль продолжит рассказывать про культуру и традиции северян. В 2025 году организаторы приглашают в качестве участников представителей народов Севера, расширяя тем самым смысловую, образовательную и просветительскую части фестиваля.

Цель — познакомить жителей и гостей региона с разнообразной культурой и традициями северных народов в увлекательном, интерактивном формате. В 2025 году фестиваль сохранит свой формат городского семейного праздника. Увеличится количество мастер-классов, показательных выступлений и интерактивных мероприятий. Значительно увеличит масштаб Лекторий, в этом году он будет состоять из двух форматов: исторического и делового. В деловой части мы соберем спикеров со всей страны, которые поделятся своим успешным опытом построения бизнеса на базе любви к истории, этнографии, Северу. Это люди, развивающие тематические маршруты, рестораны локальной кухни, этнографические комплексы.

Деловой лекторий — это максимально прикладной формат, который будет полезен тем, кто хочет начать новый бизнес или трансформировать действующий. Исторический лекторий традиционно соберет лучших археологов, блогеров, специалистов-историков и этнографов с их научно-популярными выступлениями.

Расширится историческая спортивная программа, нас ждет триумфальное возвращение «Игр Тора» — это самобытные мужские командные соревнования. Женский спортивный блок будет представлен невероятно азартным Саамским футболом. Спортивная программа будет работать оба дня Фестиваля.

Фестиваль Северной культуры «Имандра» расширяет географию клубов исторической реконструкции. Мурманск, Воронеж, Липецк, Архангельск, Северодвинск, Анапа, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Североморск, Ярославль, Кострома, Москва — более 10 городов, более 150 участников! Яркие костюмы, доспехи, мечи и знамена, щиты и шлемы. Битвы и сражения в полной исторической идентичности!

Алена Бабкина, руководитель Центра живой истории «Саркел», г. Воронеж: “Это было самое лучшее путешествие в сезоне! Если вообще сезон реконструкции можно когда-нибудь в жизни закрыть). С лёгкой руки Агентства развития Мончегорска мы сели в огромный автобус и поехали на Кольский полуостров. 2,5 тысячи километров в одну сторону) Поездка была шикарной, фестиваль интересный, необычный, самобытный и яркий. Мы привезли огромное количество эмоций, мы пели песни, плясали, играли, сражались, рассказывали, сидели у костра, искали огромные живописные камни для фото, ходили в баню, мастерили, восхищаясь природой и атмосферой мест. Но самое главное, что мы поняли, что Север навсегда поселился в наших душах, пейзажи с туманами, низкими облаками и огромными валунами. И наш Саркел готов вновь и вновь преодолевать с легкостью в сердце километры и сутки без перерывов на обед пока за окном проплывают пейзажи любимой Россииматушки на пути к Имандре!”

Фестиваль состоит из трех самостоятельных блоков, связанных между собой.

Порт. В центре города, рядом с центральной набережной, начнет работу средневековый порт. Тут северяне осуществляют торговлю, совершают обмены, отсюда уходят в далекие походы. Вот и гостям фестиваля представится возможность отплыть на настоящем Драккаре в водный поход по Мончегубе (часть оз. Большая Имандра). Для водных походов наши мореплаватели снарядят средневековых корабля, подготовят тематическое мастер-классы и фотозону.

Шествие. Яркая, интерактивная часть фестиваля. В шествии могут принять все желающие, при условии, конечно, тематического костюма эпохи северного средневековья. В шествии примут участие профессиональные реконструкторы, театрализованные группы, музыканты, жители и гости региона. Протяженность маршрута около 700 метров. Начало шествия в 12 часов дня. В 2025 году организаторы подготовят дополнительный инвентарь, предоставят возможность заранее разработать и подготовить свой костюм. Каждый, кто примет участие в Шествии в тематическом костюме, попадает на фестиваль бесплатно, обязательно заранее регистрируйтесь на Шествие!

Поселение. Главная площадка фестиваля. На территории спортивной школы на ул. Нагорная 17 развернется реконструкция средневекового поселения. Северная ярмарка и фудкорт стали еще более хлебосольными — 20 ресторанов и 50 участников подготовили угощения и развлечения на любой вкус. Ярмарка с прошлого года расширится вдвое! Ремесленники Севера готовятся удивлять гостей фестиваля своим мастерством. Более 20 разнообразных тематических мастер-классов для взрослых и детей. Территория «Северной красоты» расширяет границы: барбершоп и тату мастерская, маникюрный салон, тематический аквагрим и плетение кос. Букеты из северных трав и предметы интерьера. В программе фестиваля каждый найдет занятие по интересам. Настоящий шаман и гадание на рунах, животные и птицы из средневековых саг. Конкурс костюмов и дефиле. А также возможность поучаствовать в обрядах, увидеть традиционную свадьбу и даже самим заключить брачный союз — всё это в программе фестиваля 23 и 24 августа! На главной сцене музыка не будет смолкать оба дня фестиваля! 17 уникальных групп со всей страны, чье творчество основано на любви к традициям и обычаям Арктического Севера соберутся на Фестивале северной культуры «Имандра». Мы держим состав в секрете и начинаем еженедельно публиковать анонсы, следите за нашими информационными ресурсами!

Лев Денисов, сооснователь фестиваля, руководитель эвент-агентства “Imandra”. “Отрадно видеть, как фестиваль, который в первый раз проходил на спортивном стадионе, стал фестивалем, объединяющим народы Севера. “Имандра” стало событием, на который приезжают мастера и торговцы со всей России, количество гостей растет от года к году. Мы наблюдаем как городской праздник становится главным и самым масштабным культурологическим событием в Арктическом регионе”. В 2025 году мы подготовили много новинок. Программа постоянно обновляется и расширяется.

