В Москве состоялась седьмая церемония награждения The Moscow Life & Business Awards, которая традиционно проходит в стильных и самых атмосферных заведениях столицы. На этот раз премия прошла в ресторане «Бериот», расположенном в самом центре города, на Новом Арбате.

Москва - это уникальный социально-экономический организм, в котором сосредоточены исторические и культурные ценности, сочетающиеся с динамичным бизнесом и современными технологиями. Город является сценой для значительных событий в истории России, символизируя синтез искусства и предпринимательства.

Каждый год премия The Moscow Life & Business Awards отмечает лучших представителей московского бизнеса, культуры, социальной сферы и благотворительности. Это знаковое признание для успешных лидеров, которые делают жизнь в мегаполисе более комфортной и разнообразной.

Основной задачей премии является демонстрация прогресса столицы в культурной и деловой деятельности, а также поощрение успехов в общественной жизни. Номинанты ежегодной премии The Moscow Life & Business Awards – это выдающиеся личности и компании, чья деятельность неразрывно связана с жизнью столицы. Символом премии является синий хрустальный кристалл, который олицетворяет совершенство, силу, оптимизм и успех.

Ведущим премии стал Семён Якубов, актёр театра и кино, а также талантливый певец и продюсер. Его профессионализм и харизматичное обаяние создали прекрасную атмосферу на мероприятии. Яркую и запоминающуюся творческую программу продемонстрировали замечательные артисты, среди которых были Анжелика Агурбаш, Сабина Киселева, София Терехова-Багратиони, Наталья Которева, Ирина Игнатюк, Владимир Любич, Софи Туревич, Екатерина Линковски и Мишель Вега. Их выступления, наполненные эмоциями и креативным подходом, сделали вечер действительно незабываемым - каждый из артистов привнес в программу свою уникальность и стиль.

Поздравляем премиантов седьмой премии в области культуры, бизнеса и социальной сферы TheMoscowLife & BusinessAwards – 2025:

АнжеликаАгурбаш

Икона элегантности и стиля

«За уникальный стиль, бескомпромиссную преданность творчеству и вдохновляющий пример служения сцене»

Анна КамалаяХефорс

«За эффективное общественно-государственное партнерство в сфере семьи»

Ярославна Смирнова

Консалтинговая группа «БЕР»

«За трансформацию бизнеса через технологии и высокие стандарты»

Вокальная группа «Пятеро»

«Одна и навсегда»

«Лучший патриотический клип года»

MaximZavidia

«Ты весна»

Песня года

«За создание музыкального хита и музыкальный прорыв года»

Максим Тимошин

Самый романтичный саксофонист

«За безупречную технику, эмоциональную глубину и романтичность»

Наталья Которева

«Стены любви»

Музыкальный альбом года

Наталья Федонина

Прорыв года

«За инновационные решения в кондитерском деле, профессионализм, креативный потенциал и авторский стиль»

«Русские балетные сезоны»

«За успешное объединение академических традиций русского балета с современной хореографией и расширение эстетических границ жанра»

Кондитерская фабрика «DY'NASTIE»

Шоколадный бренд года

«За безупречное качество, верность традициям шоколадного мастерства и узнаваемый стиль упаковки»

Ресторан «Бериот»

Открытие года

«Лучший танцевальный ресторан Москвы»

Театр «Булгаковский дом»

Центр притяжения

«За организацию литературных вечеров, тематических экскурсий и интерактивных программ»

«Лошадиная сила»

Коммерческий чемпион и лидер продаж

«За построение эффективной мультиканальной дистрибуции и выдающиеся финансовые результаты в премиум-сегменте»

Карина Мартиросян, продюсер премии, издатель, главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU: «Премия The Moscow Life & Business Awards — это не просто награда, а исключительное признание вклада в развитие столицы, улучшение качества жизни её жителей и создание уникальной атмосферы, делающей Москву одним из лучших городов мира. Гостеприимная и невероятно привлекательная, Москва притягивает людей со всей планеты, становясь для многих второй родиной. Это город возможностей, где каждый находит своё место, где высоко ценятся индивидуальность и талант, а культурный обмен и разнообразие обогащают пульс мегаполиса. Любовь к Москве объединяет всех её жителей, делая нашу столицу по-настоящему уникальной и притягательной для каждого, кто едет сюда за счастьем и лучшим будущим. От всего сердца благодарю каждого участника, наших уважаемых партнеров и талантливых артистов за этот воскресный день, проведенный вместе с нами - несмотря на ретроградный Меркурий, проливной ливень и настоящий коллапс на дорогах. Это бесценно! Ваше доверие, искренний позитив и энергия наполнили этот летний вечер особыми, яркими красками. Спасибо, что вы с нами создаете и развиваете эту атмосферу созидания и прогресса! Финал премии The Moscow Life & Business Awards-2025 пройдет в октябре! Следите за нашими новостями и присылайте ваши заявки на участие в премии!»

Организаторы премии: коммуникационное и PR-агентство, издательство и продюсерский центр DVSTYLEMEDIA.RU и мультимедийный портал THEMOSCOWLIFE.RU

Мы выражаем благодарность партнёрам премии за их поддержку и сотрудничество: ресторан «Бериот», бренд украшений «Чубарук», косметические бренды «Lavix» и «Miami spa», шоколадная фабрика «Династия», косметический бренд «Polin tape», кондитерская «Fn cake», «Московский театр Звезд», фонд «Семейное единство – путь в великое будущее», косметический бренд «Лошадиная сила», консалтинговая группа «Бер» и компания «Королевская вода».

Также выражаем признательность нашим информационным партнёрам, среди которых мультимедийные журналы Prelest.com, «Big life», «Colady», «Pin Code Magazine», «The Balance», «I-gency», а также глянцевые издания «Bomond», «Люди бренды», «World Fashion Magazine», «Дорогое удовольствие», «Moda topical» и городские порталы «Celebrity TV», «Mmg», «Образ жизни», «Fason club» и многие другие, а также официальному фотографу премии Александру Назарову и видеографу Сергею Ширинских.

