Крупнейшая международная выставка индустрии моды в России и Центральной Азии CPM — Collection Première Moscowпроведет свой 44-й сезон 2–5 сентября 2025 года в МВЦ “Крокус Экспо”. По прогнозам организаторов площадка соберет не менее 20 тысяч производителей и ретейлеров, вниманию которых будет предложена экспозиция одежды и аксессуаров, выставочный проект dreams by CPM с коллекциями нижнего белья, купальников, одежды для фитнеса, дома и сна, а также раздел CPM shop & retail solutions с широким выбором услуг и готовой продукции для розничного бизнеса от ведущих компаний рынка.

В преддверии сезона выставка собрала друзей, партнеров, представителей медиа и инфлюенсеров на бизнес-завтрак, который состоялся в ресторане Buro Bistro на Новинском бульваре. Организаторы делились новостями проекта и отметили Премией CPM Excellence Partner особых стратегических партнеров.

Премия была вручена в следующий номинациях:

"Стратегия лидерства" – ⁠Fashion Consulting Group, получили PR-директор Ирина Дорогань и руководитель отдела развития и тренд-аналитики Мария Щенникова;

"Единение индустрии" – Российская ассоциация участников фешен-индустрии, получили основательница Ассоциации и Издательского дома PROfashion Олеся Орлова и руководитель спецпроектов Юрий Гущин;

"Атмосфера успеха" – ⁠⁠Третье Чувство, получил основатель и генеральный директор компании Сергей Шабала;

"Окно в будущее" – ⁠⁠VMC Retail, получила основательница и генеральный директор компании Марина Полковникова;

"Вдохновение для бизнеса" – ⁠⁠Real Profit Group, получил основатель и генеральный директор креативного бюро Андрей Якоби, а также креативные продюсеры Константин Григорьев и Анна Оккерт.

Новые коллекции сезона Весна-лето 2026 на площадке CPM будут представлены в рамках работы стендов и 2-дневного расписания подиумных показов, включая яркую премьеру на российском рынке французского бельевого бренда Valege при участии партнера выставки – платформы Fashion Sfera. Наиболее масштабные экспозиции представят бренды из России, Турции, Китая, Индии, Беларуси, Кыргызстана, Италии и ряда европейских стран. Значимой частью выставки станет проект dreams by CPM, представляющий более 70 коллекций нижнего белья, купальников и пляжной моды, одежды для фитнеса, дома и сна из 7 стран, а также специализированные деловые сессии с участием авторитетных экспертов RFRF dreams dialogue.

Раздел CPM shop & retail solutionsпродемонстрирует широкий спектр участников, производящих торговое оборудование, товарную упаковку и техническое оснащение магазинов и предлагающих услуги от логистики и финансов до образования, дизайна и продвижения. Многие из них презентуют яркие кейсы и новинки в рамках воркшоп-сессий RFRF workshops.

Бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum, собирающий более 1500 слушателей, предложит расписание из 59 сессий, включая встречи с 200 ведущими экспертами рынка в пяти потоках программы. Хедлайнерами-модераторами выступят 17 сильнейших экспертов в таких областях, как бизнес-планирование, дизайн, маркетинг, анализ рынка и других. Работа всех пяти потоков бизнес-форума каждый из четырех дней будет посвящена одной "зонтичной" теме: стратегии, продукт, ретейл и будущее.

Следите за новостями на официальных сайтах и в соцсетях: cpm-moscow.ru / telegram / vk