В основе концепции апрельской истории 12Storeez стала универсальность. Дизайнеры бренда попытались создать идеальный гардероб на весь весенне-летний сезон – как для будней, так и для выходных.

Костюмные ткани в капсуле отличаются легкой и дышащей структурой, а специальная обработка волокон помогает рубашкам меньше мяться.

Но особая роль в коллекции отведена матовому шелку с хлопком, из которого выполнены широкие брюки с эластичным поясом, джогеры, летящие кардиганы макси и кардиганы чуть выше колена. Любители объемного трикотажа могут найти в капсуле изделия из пряжи на основе хлопка.

Для создания весеннего настроения дизайнеры разбавили базовую черно-белую палитру природными оттенками: песочными, обожженной глины, небесно-голубыми – и добавили ярких всплесков алого и солнечно-желтого.

«К платью мини из плотного хлопка можно надеть маленький каблук, плащ и сумочку и побежать на работу. Станет теплее — сменить плащ на жакет, надеть кеды. Я бы его взяла в путешествие — носила бы с сандалиями и плетеной сумкой», — рассказала соосновательница марки Ирина Голомаздина.