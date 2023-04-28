Новая коллекция украшений от ювелирной сети Sunlight посвящена российскому мультсериалу студии «Паровоз» – «Сказочный патруль», в котором рассказывается о приключениях четырёх юных волшебниц.

Изделия из серебра 925-й пробы изготовлены на ювелирном заводе «Инталия» в Костроме. В коллекцию вошли кольца, кулоны, серьги, часы и значки, вручную расписанные эмалью. На украшениях мастера изобразили главных героинь мультсериала – Алёнку, Машу, Снежку, Варю, Алису, а также других персонажей – Огнекошку, Китти, Зайку, Дракошу, Печальку, Шушика, Цветика-Разноцветика.

Запуск коллекции для детей приурочен к старту четвёртого сезона мультпроекта «Сказочный патруль» на телеканалах «Мульт», Ani и «Мультимузыка».

Коллекция эксклюзивно представлена в розничных магазинах и мобильном приложении Sunlight. Тираж изделий ограничен.