Мы рады объявить о запуске курса "Нейронный трикотаж" ! Мы верим, что phygital-технологии — это неотъемлемая часть индустрии моды будущего и мы готовы делиться своим опытом и знаниями в этой области.

💎 Курс идеально подойдёт выпускникам дизайн-школ, молодым брендам, предпринимателям и представителям креативных индустрий, которые хотят произвести физический продукт и поучаствовать в Fashion Show и всем, кто интересуется модной индустрией.

🧬 На курсе вы научитесь быстро генерировать идеи и концепты с помощью нейронных сетей, работать с эскизами и текстурами, понимать требуемые для производства материалы, оптимизировать логистику и создавать качественный контент. Вы также получите возможность принять участие в модном показе совместно с МХПИ на 3000 человек, Pop-Up маркете и диплом государственного образца.

• Продолжительность курса: 15 мая - 1 июля;

• Формат обучения: гибридный, 3 раза в неделю;

• Количество мест: 10;

• Старт: 15 мая;

• Стоимость: 70 000 руб.

* Количество мест строго ограничено, всего 10.